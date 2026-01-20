影／AI伺服器需求續強 英業達資本支出10億美元歷年最高

快訊

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
英業達今舉辦旺年會，董事長葉力誠（中）與總經理蔡枝安（左）出席記者會，預期2026年AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長。記者林澔一／攝影
英業達今舉辦旺年會，董事長葉力誠（中）與總經理蔡枝安（左）出席記者會，預期2026年AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長。記者林澔一／攝影

英業達今舉辦旺年會，董事長葉力誠於會前記者會表示，預期2026年AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長。為掌握市場機會，英業達將加速推動AI伺服器設計與製造流程的優化，透過供應鏈技術整合提升交付效率與產品競爭力。

英業達總經理蔡枝安表示，今年資本支出將倍增至10億美元，面對記憶體漲價，伺服器客戶都是大廠商有吸收能力有，預估影響不大，預期今年伺服器會有２位數成長。預估2026年筆記型電腦出貨量將與2025年持平，主要考量到漲價或缺料等因素。若未來料況問題解決且價格回穩，則仍有成長潛力。關於英業達伺服器布局大廠比例，葉枝安指出英業達在輝達，AMD和客製化晶片ASIC等都已有布局，目前ASIC已有很高的比例，AMD產品也會陸續開出。去年資本支出約5億美元，今年將倍增至10億美元，主要是北美墨西哥和泰國等地區購地和廠區基礎建設，ASIC將會占比AI伺服器一半。

英業達今舉辦旺年會，董事長葉力誠（右三）與總經理蔡枝安（左三）出席記者會，預期2026年AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長。記者林澔一／攝影
英業達今舉辦旺年會，董事長葉力誠（右三）與總經理蔡枝安（左三）出席記者會，預期2026年AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長。記者林澔一／攝影

