快訊

獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

鄰居多日未見人影…高雄苓雅公寓傳屍臭味 母女雙亡陳屍屋內

英業達尾牙登場 董事長葉力誠稱去年充滿挑戰：今年AI再創巔峰

經濟日報／ 記者秦鈺翔蘇嘉維／台北即時報導
英業達今舉辦旺年會，董事長葉力誠（右三）與總經理蔡枝安（左三）出席記者會，預期2026年AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長。記者林澔一／攝影
英業達今舉辦旺年會，董事長葉力誠（右三）與總經理蔡枝安（左三）出席記者會，預期2026年AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長。記者林澔一／攝影

英業達（2356）今日於南港展覽館舉辦旺年會，葉力誠表示，對科技產業而言，去年是非常充滿挑戰的一年。除了要將許多前沿技術開發應用，同時也要將生產線有效率地、彈性地增加，並且穩定地提供產品給客戶，這是企業韌性跟創新的一個重要時刻。

回顧 2025 年，英業達的營收仍然持續地創新高，AI 伺服器營收年增 40%，持續站穩 AI 伺服器大廠供應鏈的角色。展望 2026 年，英業達的目標是讓 AI 再創巔峰、綠色永續領航， AI 仍然是英業達今年最大成長的助力。

公司預計 AI 伺服器以及雲端解決方案的需求，今年仍然會大幅地成長，會成為英業達推動營收的一個重要引擎。同時公司也會全力投入 AI 伺服器的設計、製造的優化，供應鏈技術的整合。除了推動雲端客戶的深耕開拓，更重要的一點是要與上下游加強更緊密的彼此合作關係，使供應鏈更加穩固。

AI 英業達 伺服器

延伸閱讀

動力火車小巨蛋連唱3場破紀錄！尾牙接到手軟吸金破7千萬

尾牙喝到吐…中年男送急診遭同事嫌棄 醫嘆：乾再多瓶也枉然

明明僅20員工…他怨尾牙廠商、業主破百人 網驚呼：這公司不簡單

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

相關新聞

TrendForce 2026 AI server 出貨年增逾28% ASIC 類別占比擴大

根據TrendForce最新AI server研究報告，北美雲端服務供應商(CSP)持續加強對AI基礎設施投資力道，預估...

英業達：今年筆電預估持平到小幅成長 主要受漲價、缺料影響

針對筆電今年的市況，英業達（2356）預估2026年的量將會跟2025年持平，主要是可能受到漲價或是缺料的影響，而後續根...

影／AI伺服器需求續強 英業達資本支出10億美元歷年最高

英業達今舉辦旺年會，董事長葉力誠於會前記者會表示，預期2026年AI伺服器與雲端解決方案需求可望持續大幅成長。為掌握市場...

英業達尾牙登場 董事長葉力誠稱去年充滿挑戰：今年AI再創巔峰

英業達（2356）今日於南港展覽館舉辦旺年會，葉力誠表示，對科技產業而言，去年是非常充滿挑戰的一年。除了要將許多前沿技術...

集邦：電視面板元月下旬續漲 NB面板全面走跌

集邦科技（TrendForce）20日發布元月下旬面板報價，電視面板續漲；NB面板全面走跌；監視器面板則是持平。

集邦估ASIC AI server出貨占比將逼近28% 達近年高峰

集邦今日發布最新AI 伺服器（server）研究報告，北美雲端服務供應商(CSP)持續加強對AI基礎設施投資力道，預估將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。