英業達尾牙登場 董事長葉力誠稱去年充滿挑戰：今年AI再創巔峰

英業達（2356）今日於南港展覽館舉辦旺年會，葉力誠表示，對科技產業而言，去年是非常充滿挑戰的一年。除了要將許多前沿技術開發應用，同時也要將生產線有效率地、彈性地增加，並且穩定地提供產品給客戶，這是企業韌性跟創新的一個重要時刻。

回顧 2025 年，英業達的營收仍然持續地創新高，AI 伺服器營收年增 40%，持續站穩 AI 伺服器大廠供應鏈的角色。展望 2026 年，英業達的目標是讓 AI 再創巔峰、綠色永續領航， AI 仍然是英業達今年最大成長的助力。

公司預計 AI 伺服器以及雲端解決方案的需求，今年仍然會大幅地成長，會成為英業達推動營收的一個重要引擎。同時公司也會全力投入 AI 伺服器的設計、製造的優化，供應鏈技術的整合。除了推動雲端客戶的深耕開拓，更重要的一點是要與上下游加強更緊密的彼此合作關係，使供應鏈更加穩固。