集邦：電視面板元月下旬續漲 NB面板全面走跌

集邦科技（TrendForce）20日發布元月下旬面板報價，電視面板續漲；NB面板全面走跌；監視器面板則是持平。

TrendForce研究副總范博毓表示，元月雖然受到記憶體與各式零組件漲價的衝擊，但是部分主力電視品牌客戶仍積極增強備貨，希望可以在記憶體等零組件的取得能力相對小品牌客戶較優之下，進一步獲取更多市占率。因此電視面板需求在第1季的傳統淡季表現並不弱勢，加上面板廠已經計畫將在2月份進行相對應的減產，整體電視面板供需處於平衡狀態，有利於電視面板價格在第1季迎來一波漲勢。目前預計1月份電視面板價格將轉為上漲，包括32吋、43”吋、55吋與65吋均調漲1美元。

他指出，對液晶監視器面板而言元月雖然是傳統淡季，但是在各式零組件持續調漲價格的趨勢下，部分品牌客戶也開始積極進行提前備貨，以避免後續採購成本出現持續被墊高的風險。因此部分客戶對於液晶監視器面板需求也一反以往，提前開始轉強。在需求轉好的同時，電視面板價格也開始進入上漲循環，讓面板廠有更好的基礎營造液晶監視器面板價格上漲的氛圍。就1月份來看，Open Cell面板有望率先反映價格調升，主流尺寸如23.8” IPS與27” IPS預計調漲0.1~0.2美元，而液晶監視器面板模組價格則仍將維持持平態勢。

元月份是筆電需求傳統淡季，但是因為記憶體漲價等衝擊，反而讓筆電品牌客戶在第一季轉趨於積極備貨，希望可以在手中仍有零組件庫存，以及趕在終端價格實際開始調升前，盡可能擴大出貨量，品牌客戶因而增強了對筆電面板的需求，同時也要求面板廠在價格上作更多讓步。面板廠雖然感受到需求增強的趨勢，但是在顧及客戶關係，以及考量第二季度以後面板需求的高度不確定性之下，在面板價格的姿態上明顯放軟，預期1月份筆電面板仍維持跌價的趨勢，其中TN機種預估下跌0.1美元，IPS機種預估下跌0.2美元。