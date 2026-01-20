GSA 執行長推Podcast 黃仁勳、蘇姿丰、蔡力行、吳田玉都受訪

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

全球半導體聯盟（GSA）與Shelton Group共同創辦人暨執行長Jodi Shelton宣布，推出全新Podcast節目A Bit Personal。

A Bit Personal首季節目共9集、每周更新，首波公布的來賓陣容包括新思科技創辦人Aart de Geus、輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，還有超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰、聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行、日月光（3711）執行長吳田玉等，將分享其在半導體產業的洞見。

GSA表示，上述節目聚焦於領導力，希望透過前所未有的視角，揭開塑造全球科技未來的關鍵人物背後鮮少被外界聽見的真實故事。此Podcast 會以細膩且具電影感的敘事方式，深入呈現產業中最具影響力領袖的個人經歷、價值觀、挫敗與關鍵轉折時刻。透過建立在信任基礎上的即興深度對談，Jodi鼓勵來賓坦誠分享他們對領導力、企圖心、脆弱時刻，以及形塑今日自我的關鍵人生經驗的真實反思。

Jodi Shelton 也提到，「這些都是我在產業中認識、最令人著迷的人。我希望透過A Bit Personal，讓更多人聽見他們真正的故事。」

此外，A Bit Personal未來也將持續推出以女性領導者為主軸的系列，呈現科技產業中多元且重要的女性視角。

Jodi進一步指出，「在我的職涯中，我始終站在半導體產業演進的第一線。這些推動經濟成長與人類進步的領導者，如今已成為公眾人物與文化象徵。世界渴望了解他們是誰、以及驅動他們前行的力量。A Bit Personal希望帶領聽眾坐上同一張桌子，跳脫產品發表的框架，深入探索那些定義未來的大膽思想家們的個人故事、價值觀、挫敗與成功。」

A Bit Personal節目於每周四於YouTube及各Podcast平台上線。

董事長 半導體 科技

