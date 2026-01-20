技嘉與 NVIDIA 深化合作 攜手推動創新AI驅動遊戲與創作解決方案

全球電腦領導品牌技嘉（2376）科技深化與 輝達（NVIDIA） 的策略夥伴關係， 2026 推出新一代基於 NVIDIA 最新平台打造的旗艦級產品陣容。此次產品線橫跨全新設計 GeForce RTX 5090 顯示卡、內建 NVIDIA Studio 的高效能 GeForce RTX 筆電，以及支援 G-SYNC Compatible 的電競螢幕，全面導入 NVIDIA 領先業界的 GPU、RTX AI 與顯示技術。技嘉亦在此基礎上疊加散熱、系統控制與顯示調校方面的獨家核心技術，為玩家與創作者帶來更全面且高效的使用體驗。

在顯示卡方面，AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 旗艦顯示卡採用 NVIDIA Blackwell 架構，完整釋放 GeForce RTX 50 系列於 RTX 遊戲與 AI 運算的強勁效能。為確保 GPU 長時間維持高效運作，技嘉導入 WINDFORCE HYPERBURST 散熱系統，結合分離式 PCB 設計、專利 Hawk Fan，以及額外配置於顯示卡中央的 Overdrive Fan，在高負載情境下提供更充裕的散熱餘裕，實現穩定且持續的巔峰效能輸出。整體設計亦展現旗艦級質感，包含環形散熱模組、壓鑄金屬背板與具指標性的 RGB Halo 燈效，兼具效能與視覺美感。

針對筆電使用者，AORUS MASTER 16 電競筆電搭載 NVIDIA Blackwell 架構的 GeForce RTX 顯示卡，能同時滿足高階遊戲與創作需求，並透過 NVIDIA Studio 與 Studio Drivers，確保主流創作應用程式的穩定表現。技嘉進一步導入散熱功率高達 230W 的 WINDFORCE Infinity EX 散熱設計，在輕薄機身中維持穩定效能表現，同時搭載技嘉獨家 AI 助理 GiMATE，將關鍵的系統設定整合為易操作、模式化的選項與工作流程導向的快捷控制。結合優化創作流程的 NVIDIA Studio 與 GiMATE 的直覺化操作體驗，使用者無需頻繁調整設定，即可同時享有順暢的 RTX 遊戲效能與高效率的創作輸出。

在顯示器方面，GIGABYTE MO34WQC36、MO32U24 與 MO27Q28GR 電競螢幕皆通過 G-SYNC Compatible 認證，能透過同步顯示更新率與 GPU 幀率，提供無畫面撕裂、低延遲且更穩定的可變更新率（VRR）遊戲體驗。在 NVIDIA G-SYNC 帶來的流暢畫面基礎上，技嘉再加入獨家 Tactical Features 戰術型功能，透過一系列為遊戲而生的內建工具，強化操作精準度與遊戲掌控力。

例如 Tactical Switch 2.0 可一鍵切換解析度與顯示比例（如 4:3、5:4），方便因應不同遊戲類型靈活調整；Aim Stabilizer 則透過智慧插入黑畫面降低動態模糊，而 Game Assist 輔助功能如自訂準心與計時器疊加顯示，進一步提升遊戲競技表現。

透過在顯示卡、筆電與顯示器三大產品領域與 NVIDIA 的深度合作，技嘉結合自身於散熱技術、系統控制與顯示調校方面的領先實力，將平台級創新轉化為實際可感知的使用優勢，為日常 AI 遊戲與創作體驗帶來全面升級。