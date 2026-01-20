技嘉與 NVIDIA 深化合作 攜手推動創新AI驅動遊戲與創作解決方案

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉與 NVIDIA 深化合作 攜手推動創新的 AI 驅動遊戲與創作解決方案。技嘉／提供
技嘉與 NVIDIA 深化合作 攜手推動創新的 AI 驅動遊戲與創作解決方案。技嘉／提供

全球電腦領導品牌技嘉（2376）科技深化與 輝達（NVIDIA） 的策略夥伴關係， 2026 推出新一代基於 NVIDIA 最新平台打造的旗艦級產品陣容。此次產品線橫跨全新設計 GeForce RTX 5090 顯示卡、內建 NVIDIA Studio 的高效能 GeForce RTX 筆電，以及支援 G-SYNC Compatible 的電競螢幕，全面導入 NVIDIA 領先業界的 GPU、RTX AI 與顯示技術。技嘉亦在此基礎上疊加散熱、系統控制與顯示調校方面的獨家核心技術，為玩家與創作者帶來更全面且高效的使用體驗。

在顯示卡方面，AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY 旗艦顯示卡採用 NVIDIA Blackwell 架構，完整釋放 GeForce RTX 50 系列於 RTX 遊戲與 AI 運算的強勁效能。為確保 GPU 長時間維持高效運作，技嘉導入 WINDFORCE HYPERBURST 散熱系統，結合分離式 PCB 設計、專利 Hawk Fan，以及額外配置於顯示卡中央的 Overdrive Fan，在高負載情境下提供更充裕的散熱餘裕，實現穩定且持續的巔峰效能輸出。整體設計亦展現旗艦級質感，包含環形散熱模組、壓鑄金屬背板與具指標性的 RGB Halo 燈效，兼具效能與視覺美感。

針對筆電使用者，AORUS MASTER 16 電競筆電搭載 NVIDIA Blackwell 架構的 GeForce RTX 顯示卡，能同時滿足高階遊戲與創作需求，並透過 NVIDIA Studio 與 Studio Drivers，確保主流創作應用程式的穩定表現。技嘉進一步導入散熱功率高達 230W 的 WINDFORCE Infinity EX 散熱設計，在輕薄機身中維持穩定效能表現，同時搭載技嘉獨家 AI 助理 GiMATE，將關鍵的系統設定整合為易操作、模式化的選項與工作流程導向的快捷控制。結合優化創作流程的 NVIDIA Studio 與 GiMATE 的直覺化操作體驗，使用者無需頻繁調整設定，即可同時享有順暢的 RTX 遊戲效能與高效率的創作輸出。

在顯示器方面，GIGABYTE MO34WQC36、MO32U24 與 MO27Q28GR 電競螢幕皆通過 G-SYNC Compatible 認證，能透過同步顯示更新率與 GPU 幀率，提供無畫面撕裂、低延遲且更穩定的可變更新率（VRR）遊戲體驗。在 NVIDIA G-SYNC 帶來的流暢畫面基礎上，技嘉再加入獨家 Tactical Features 戰術型功能，透過一系列為遊戲而生的內建工具，強化操作精準度與遊戲掌控力。

例如 Tactical Switch 2.0 可一鍵切換解析度與顯示比例（如 4:3、5:4），方便因應不同遊戲類型靈活調整；Aim Stabilizer 則透過智慧插入黑畫面降低動態模糊，而 Game Assist 輔助功能如自訂準心與計時器疊加顯示，進一步提升遊戲競技表現。

透過在顯示卡、筆電與顯示器三大產品領域與 NVIDIA 的深度合作，技嘉結合自身於散熱技術、系統控制與顯示調校方面的領先實力，將平台級創新轉化為實際可感知的使用優勢，為日常 AI 遊戲與創作體驗帶來全面升級。

