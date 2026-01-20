東擎科技 AiSafeguard 登場 蜜罐沙盒與零信任守護裝置資安

隨著全球產業加速邁向數位化與互聯運營，工業資安已躍升為邊緣系統穩定與營運可信度的關鍵。身為備受信賴的安全邊緣AI平台領導者，工業電腦大廠東擎科技（7710）推出智慧裝置安全隔離解決方案「AiSafeguard」，為工業與企業環境打造堅實的端點防禦體系，保障關鍵系統不間斷安全運作。依循東擎科技「安全裝置、安全部署、安全維運」的三大資安支柱，AiSafeguard結合蜜罐沙盒技術（Honeypot Sandbox）與零信任架構，並無縫整合東擎工業級強固邊緣AIoT系統，提供全方位的資安防護，讓外接裝置的風險無所遁形。

這款解決方案可即時偵測、辨別與隔離外接裝置，允許受信任裝置安全存取主機資源，並將未受信任裝置限制於隔離環境中進行行為分析。透過彈性隔離策略、可信存取控管與集中化管理，AiSafeguard在邊緣端建立具備主動防禦能力的資安防護架構，協助企業從容應對不斷演進的資安威脅。