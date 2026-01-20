華碩ROG攜手輝達 推出G-SYNC Pulsar電競螢幕

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩旗下電競品牌ROG玩家共和國攜手NVIDIA推出全新Strix XG27AQNGV電競螢幕。華碩／提供
華碩（2357）旗下電競品牌ROG玩家共和國攜手NVIDIA推出全新Strix XG27AQNGV電競螢幕，27吋QHD（2560 x 1440）顯示面板搭載獨家Ultrafast IPS技術，具備疾速1毫秒（GTG）反應時間；再加上電競雙模功能，確保玩家可透過縮放後的25吋（對角線）畫面，以1080p或2368 x 1332解析度流暢執行遊戲。

此外，ROG Strix XG27AQNGV亦內建G-SYNC Pulsar、G-SYNC Ambient Adaptive技術，搭配G-SYNC可變更新率，無需升級CPU或GPU，就能輕鬆享有最高4倍的有效動態清晰度，並透過內建光線感測器，自動調整螢幕亮度與色溫，提供更自然且舒適的觀看體驗。

全新ROG Strix XG27AQNGV配備NVIDIA G-SYNC處理器，可呈現最高360Hz更新率的出眾視覺效果和超低動態模糊；同時，第一人稱射擊遊戲玩家除能選擇較熟悉的25吋（對角線）1080p顯示尺寸，還可於設定中開啟「電競雙模」，以更精準像素的2368 x 1332解析度進行遊戲，零延遲、無破圖的卓越表現遠超同級，再造王者風範！

為帶來絕佳擴充性，ROG Strix XG27AQNGV擁有一應俱全的連接選項，包括：DisplayPort 1.4、兩個HDMI 2.1、耳機插孔與USB集線器，能相容支援市面上各種多媒體裝置，使用更彈性便利、隨心所欲。

