同心協力再創不凡 英業達旺年會凝聚六千同仁共慶佳績

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

英業達（2356）集團1月20日在南港展覽館舉辦旺年會，由英業達集團會長葉國一、董事長葉力誠，率領集團公司英業達、英華達、無敵（8201）科技等6,000名同仁齊聚一堂，除了共慶2025的經營成果，今年以「同心協力再創不凡」為主題，象徵英業達面對產業快速變化與 AI 新契機，持續凝聚團隊向心力，並轉化為推動成長的核心動能，在既有基礎上持續突破，創造超越過往的佳績。

回顧 2025 年，英業達年營收再創新高，持續站穩 AI 伺服器關鍵供應鏈地位。英業達強調，亮眼的經營成果來自團隊所有同仁長期投入與努力，也展現英業達在高成長環境下的營運韌性與執行力。展望 2026 年，英業達預期 AI 伺服器與雲端解決方案需求將持續大幅成長，成為推動營收的重要引擎，集團將持續投入 AI 伺服器製造優化、供應鏈技術整合與雲端客戶深耕，同時在擴大成長動能的過程中，兼顧永續發展與長期競爭力。

英業達表示，英業達集團於2025年迎來50周年，在跨越半世紀的重要里程時刻，持續突破自我、穩健成長，象徵50年來累積的經驗、信任與實力，正匯聚為推動下一階段發展的關鍵動能。回顧過去一年，集團在營運規模與關鍵業務上持續推進，展現組織韌性與執行成果。

面對近年快速於多地拓廠與營運版圖擴展，英業達以「We Make Dreams Happen」為核心深化雇主品牌，持續整合及建構可即時支援全球據點的人才與管理體系，強化跨國協作、在地決策與經驗複製能力，讓不同文化與專業背景的人才能夠快速融入並發揮所長，且提供人才發展與幸福職場的配套支持，提供有薪生日假、可自由運用的「Important Day」三天有薪假及「英業達限定連假」，並設有每胎 66,000 元生育禮金、免費多元餐點、年度健康檢查與員工協助方案（EAPs），從工作彈性、家庭支持到身心健康，希望在達成組織目標的同時，也成就個人的夢想，屢獲國內外幸福企業與最佳雇主獎項肯定。英業達強調，50周年是再次出發的起點，未來將與全球團隊與合作夥伴並肩前行，把此刻凝聚的向心力，轉化為持續突破的動能，穩健邁向下一個成長里程。

