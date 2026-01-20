記憶體短缺推升成本上揚 中國去年第4季智慧手機出貨下滑

記憶體供應短缺已影響到終端產品出貨，Counterpoint Reserch統計，去年第4季中國智慧型手機出貨量較2024年同期下滑 1.6%，全年出貨量也年減0.6%，乃因記憶體供應短缺推升成本，帶動終端售價上揚，導致市場需求疲弱。

根據統計，2025年第4季期間，蘋果出貨量年增28%，在中國智慧型手機市場排名第一，主要受惠於iPhone 17系列需求強勁。若以去年全年出貨表現來看，華為憑藉上半年亮眼表現位居市場第一，中高階機種在價格調整及政府補貼支持下維持穩健銷售動能。面對記憶體成本持續上升，智慧型手機OEM廠已開始縮減部分低階產品線。

Counterpoint Reserch 資深分析師 Ivan Lam 表示，由於上市時間較晚，加上在極致輕薄設計與功能配置之間有所取捨，iPhone Air 初期表現較為保守。不過此產品不僅代表 Apple 對超薄設計的探索，從長期來看，也可能對中國eSIM 智慧型手機市場的結構帶來影響。

Counterpoint Research的報告指出，記憶體價格預計將在2026年第1季上漲 40% 至 50%，第2季再上漲約20%。在記憶體成本持續上升的情況下，智慧型手機 OEM廠預期將進一步優化產品組合，特別是縮減低階機型供應，以維持整體毛利結構。新一輪國家補貼政策已在一定程度上分攤產業成本壓力，但 Counterpoint Research 對2026年整體智慧型手機市場前景，仍持審慎態度。