國內首家人力銀行入列 104資訊科技宣布加入資安應變組織 FIRST

資安防護已成為企業韌性的核心指標，掌握大量民眾個資的資訊服務業也需接軌國際標準。104資訊科技宣布，正式加入全球最具權威的資安事件應變組織FIRST（Forum of Incident Response and Security Teams），成為台灣首家入列的人力銀行 ，顯示其資安防禦水準已與台積電、聯發科等國際巨頭齊頭並進。

104資訊科技指出，FIRST組織被譽為「資安界的聯合國」，成員涵蓋全球科技大廠與各國政府資安團隊，致力於促進跨國資安事件通報、威脅情資分享與協同應變。要成功入會需通過極為嚴格的審核，包含由2名現有會員推薦，並經過細緻評估與實地訪視。目前全球約有800多個成員，台灣則有31個單位加入，多集中於電子科技與金融領域，104資訊科技則是國內少見入列的資訊服務業者。

104資訊科技強調，加入FIRST代表其資安治理與事件處理流程，已符合高度嚴謹的國際標準。104早於2017年便成立專業的「資安事件應變小組」，依循國際標準精進流程，並參考全球科技大廠的實務經驗，此次成功入會顯見技術能力獲得國際肯定。

此外，104資訊科技積極導入人工智慧（AI）技術強化數位韌性。透過AI輔助，資安知識查找時間從原本的1小時大幅縮短至30秒內完成，整體威脅分析與事件報告的產出效率也提升約25％至50％。

內控管理方面，104資訊科技表示，資安團隊推出「AI資安小助手」，協助員工即時辨識釣魚郵件與可疑行為，降低人為疏忽帶來的風險。在紅隊演練（模擬駭客攻擊）中，利用AI賦能亦能大幅縮短工程師的演練時間，精準找出系統潛在風險，目前已守護公司內部超過1,000台設備。未來將透過FIRST平台與全球科技巨頭並肩聯防，在高強度、跨國型的資安威脅挑戰下，具備更即時的應變與防禦能力 。