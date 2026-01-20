快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

國內首家人力銀行入列 104資訊科技宣布加入資安應變組織 FIRST

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

資安防護已成為企業韌性的核心指標，掌握大量民眾個資的資訊服務業也需接軌國際標準。104資訊科技宣布，正式加入全球最具權威的資安事件應變組織FIRST（Forum of Incident Response and Security Teams），成為台灣首家入列的人力銀行 ，顯示其資安防禦水準已與台積電、聯發科等國際巨頭齊頭並進。

104資訊科技指出，FIRST組織被譽為「資安界的聯合國」，成員涵蓋全球科技大廠與各國政府資安團隊，致力於促進跨國資安事件通報、威脅情資分享與協同應變。要成功入會需通過極為嚴格的審核，包含由2名現有會員推薦，並經過細緻評估與實地訪視。目前全球約有800多個成員，台灣則有31個單位加入，多集中於電子科技與金融領域，104資訊科技則是國內少見入列的資訊服務業者。

104資訊科技強調，加入FIRST代表其資安治理與事件處理流程，已符合高度嚴謹的國際標準。104早於2017年便成立專業的「資安事件應變小組」，依循國際標準精進流程，並參考全球科技大廠的實務經驗，此次成功入會顯見技術能力獲得國際肯定。

此外，104資訊科技積極導入人工智慧（AI）技術強化數位韌性。透過AI輔助，資安知識查找時間從原本的1小時大幅縮短至30秒內完成，整體威脅分析與事件報告的產出效率也提升約25％至50％。

內控管理方面，104資訊科技表示，資安團隊推出「AI資安小助手」，協助員工即時辨識釣魚郵件與可疑行為，降低人為疏忽帶來的風險。在紅隊演練（模擬駭客攻擊）中，利用AI賦能亦能大幅縮短工程師的演練時間，精準找出系統潛在風險，目前已守護公司內部超過1,000台設備。未來將透過FIRST平台與全球科技巨頭並肩聯防，在高強度、跨國型的資安威脅挑戰下，具備更即時的應變與防禦能力 。

資安 科技

延伸閱讀

奧義賽博將競拍！底價70.31元 2月5日以90元登創新板

兆豐銀行再獲 ISO 22301 國際驗證 以國際標準強化營運韌性

證交所今年IPO 動能強

momo富邦媒體科技公布2025 ESG調查 「個資保護」連年居首

相關新聞

包租代管熱烘烘 業者三年增千家 新北市增加快 家數有望超車台北市

都會區土地稀缺，興建社宅難度高，政府轉向扶植包租代管業落實居住正義。根據不動產資訊平台資料，統計近3年俗稱包租代管的「租...

社宅不足、包租代管來湊？租賃住宅服務業三年增千家

都會區土地稀缺，興建社宅難度高，使政府轉向扶植包租代管業落實居住正義。台灣房屋根據不動產資訊平台資料，統計近3年俗稱包租...

西門子收購ASTER Technologies 打造引領業界的PCB測試工程解決方案

西門子日前宣布收購 ASTER Technologies（以下簡稱「ASTER」），該公司為印刷電路板組裝（PCBA）測...

OpenAI營收破200億美元 運算能力擴大與用戶創新高

人工智慧公司OpenAI財務長佛萊爾在部落格文章中表示，公司2025年的年化營收已突破200億美元，較2024年的60億...

南亞科今年資本支出飆500億 成長2.7倍…史上最大手筆

DRAM大廠南亞科昨（19）日召開法說會，總經理李培瑛表示，DRAM供給持續吃緊，因應產業趨勢，今年資本支出將達500億...

南亞科上季獲利大增六倍 去年每股賺2.13元

南亞科昨（19）日於法說會公布上季財報，受惠DRAM價格飆漲逾30%，加上出貨量季增11%至13%，單季毛利率衝上49%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。