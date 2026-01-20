包租代管熱烘烘 業者三年增千家 新北市增加快 家數有望超車台北市

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
都會區土地稀缺，興建社宅難度高，政府轉向扶植包租代管業落實居住正義。根據不動產資訊平台資料，統計近3年俗稱包租代管的「租賃住宅服務業家數」，去年底為止，全國業者家數已高達2254家，較2022年底增加1019家，等於三年間翻倍成長。而租賃住宅服務業管理人員數也從2022年底的1.3萬人，上升至去年底的2.5萬人，顯示近年在政策導引下，包租代管業的發展蓬勃，產業規模成長快速。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，包租代管業是2018年租賃專法上路後的新興產業，政策推動的目的，是希望透過業者的專業管理及政府的租稅誘因，增進屋主活化閒置空屋的意願，以滿足都會區龐大的租賃需求。尤其2022年政府擴大增辦社會住宅包租代管，大幅推升產業需求，加上近年政府拉高租金補貼戶數，還提高公益出租人的免稅額，使民間租賃雙方參與包租代管的程度愈來愈高，也讓相關產業的規模年年上揚。

張旭嵐指出，直接興建的社會住宅，目前因用地取得困難，興建時程延宕，預期目標戶數恐下修，因此內政部日前也表示，除了與地方政府保持溝通合作蓋社宅外，也會加強包租代管及租金補貼的辦理，持續讓民間現有的數十萬戶空屋進入租賃市場，因此在政策激勵下，預估往後租賃住宅服務業還有很大的成長空間。

觀察各縣市現有家數，以台北市433家居冠，新北市以423家緊追在後，第三名則是台中市的389家。其中，光雙北的租賃業者合計就佔了全台的38%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市的就業機會多，但住宅供給卻相對稀少，因此租賃需求居高不下，使租賃住宅服務業的發展較迅速；但首都的租金行情高，所以不少在台北市就業的民眾，轉往租金相對實惠、物件選擇多的新北市租屋，因此包租代管業的發展也急起直追，成長速度為全台之最，與台北的差距已不大，未來租賃服務業的發展超車台北的機會頗高。

排名第三的台中市，則是中南部少數人口正成長的縣市，且近年中科技業人數持續增加，後續還有中科擴建二期的台積電新廠推升產業發展，園區周邊的就業租賃需求可望進一步成長，因此台中的包租代管業前景也十分可期，家數可望在短期內突破400家大關。

租金補貼 服務業 台北

