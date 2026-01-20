快訊

OpenAI營收破200億美元 運算能力擴大與用戶創新高

中央社／ 舊金山19日綜合外電報導
OpenAI。美聯社
OpenAI。美聯社

人工智慧公司OpenAI財務長佛萊爾在部落格文章中表示，公司2025年的年化營收已突破200億美元，較2024年的60億美元成長，這項營收成長與運算能力擴大有著密切相關。

路透社報導，佛萊爾（Sarah Friar）昨天的貼文指出，OpenAI的運算能力自2024年的0.6百萬瓩（GW）提升至2025年的1.9百萬瓩。

佛萊爾又說，由微軟支持的OpenAI，每週及每日活躍用戶數皆持續創下新高。

OpenAI上週宣布，將開始向美國部分用戶在ChatGPT中顯示廣告，以加快AI聊天機器人創造營收的腳步，來因應技術研發的高昂成本。

她表示，2026年公司將以「實用導入」為優先，尤其著重在醫療、科學及企業領域。

相關新聞

台灣AI學校校務長蔡明順示警 我缺乏算力變現軟實力

人工智慧（ＡＩ）已成為近年推動全球產業變革的關鍵力量，台灣在半導體與相關硬體供應鏈上的優勢，也讓ＡＩ成為支撐近年經濟成長...

中經院樂觀今年經濟 「AI是生產力與結構轉型引擎」

ＡＩ需求持續成為支撐台灣經濟的重要動能。中華經濟研究院董事長曹添旺昨天指出，ＡＩ已不再只是單一題材，而是長期推動生產力跟...

南亞科今年資本支出飆500億 成長2.7倍…史上最大手筆

DRAM大廠南亞科昨（19）日召開法說會，總經理李培瑛表示，DRAM供給持續吃緊，因應產業趨勢，今年資本支出將達500億...

特斯拉Dojo 3復活 亞光、和大、盟立等受惠

特斯拉執行長馬斯克透過自家社群平台X宣布，自研晶片AI5有重大進展，將成為「全球產量最高的晶片」，並藉由AI5重啟用於自...

OpenAI營收破200億美元 運算能力擴大與用戶創新高

人工智慧公司OpenAI財務長佛萊爾在部落格文章中表示，公司2025年的年化營收已突破200億美元，較2024年的60億...

南亞科上季獲利大增六倍 去年每股賺2.13元

南亞科昨（19）日於法說會公布上季財報，受惠DRAM價格飆漲逾30%，加上出貨量季增11%至13%，單季毛利率衝上49%...

