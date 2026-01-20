OpenAI營收破200億美元 運算能力擴大與用戶創新高

人工智慧公司OpenAI財務長佛萊爾在部落格文章中表示，公司2025年的年化營收已突破200億美元，較2024年的60億美元成長，這項營收成長與運算能力擴大有著密切相關。

路透社報導，佛萊爾（Sarah Friar）昨天的貼文指出，OpenAI的運算能力自2024年的0.6百萬瓩（GW）提升至2025年的1.9百萬瓩。

佛萊爾又說，由微軟支持的OpenAI，每週及每日活躍用戶數皆持續創下新高。

OpenAI上週宣布，將開始向美國部分用戶在ChatGPT中顯示廣告，以加快AI聊天機器人創造營收的腳步，來因應技術研發的高昂成本。

她表示，2026年公司將以「實用導入」為優先，尤其著重在醫療、科學及企業領域。