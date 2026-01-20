南亞科上季獲利大增六倍 去年每股賺2.13元
南亞科（2408）昨（19）日於法說會公布上季財報，受惠DRAM價格飆漲逾30%，加上出貨量季增11%至13%，單季毛利率衝上49%，攀上四年來高點，並大賺逾百億元、達110.83億元，季增608.9%，走出前年同期虧損陰霾，每股純益3.58元，帶動2025年全年繳出獲利的成績單，每股純益2.13元。
法人詢問，美國商務部長盧特尼克日前接受外媒採訪時表示，不在美國本土生產的記憶體廠商將面臨100%的關稅，南亞科是否會為此前往美國設廠？南亞科總經理李培瑛回應，目前沒有赴美設廠的計畫，因公司直接銷售美國的占比不大，但在增加中，未來才會審慎評估。
談到財報表現，李培瑛指出，去年第4季南亞科出貨「價量俱揚」，毛利率大幅提升，主要受惠DRAM價格上漲以及部分製造成本優化。
南亞科2025年第4季合併營收300.94億元，季增60.3%，年增357.7%；毛利率49%，季增30.5個百分點，較前年同期轉正；營益率39.1%，季增33.1個百分點，較前年同期轉正；稅後純益110.83億元，季增608.9%，較前年同期轉盈，每股純益3.58元。
累計南亞科2025年全年合併營收665.87億元，年增95.1%；毛利率22.5%、營益率7.9%，「雙率」皆較2024年轉正；稅後純益66.03億元，走出前年虧損陰霾，每股純益2.13元。
