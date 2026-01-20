快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
南亞科總經理李培瑛。 聯合報系資料照
南亞科總經理李培瑛。 聯合報系資料照

南亞科（2408）昨（19）日於法說會公布上季財報，受惠DRAM價格飆漲逾30%，加上出貨量季增11%至13%，單季毛利率衝上49%，攀上四年來高點，並大賺逾百億元、達110.83億元，季增608.9%，走出前年同期虧損陰霾，每股純益3.58元，帶動2025年全年繳出獲利的成績單，每股純益2.13元。

法人詢問，美國商務部長盧特尼克日前接受外媒採訪時表示，不在美國本土生產的記憶體廠商將面臨100%的關稅，南亞科是否會為此前往美國設廠？南亞科總經理李培瑛回應，目前沒有赴美設廠的計畫，因公司直接銷售美國的占比不大，但在增加中，未來才會審慎評估。

談到財報表現，李培瑛指出，去年第4季南亞科出貨「價量俱揚」，毛利率大幅提升，主要受惠DRAM價格上漲以及部分製造成本優化。

南亞科2025年第4季合併營收300.94億元，季增60.3%，年增357.7%；毛利率49%，季增30.5個百分點，較前年同期轉正；營益率39.1%，季增33.1個百分點，較前年同期轉正；稅後純益110.83億元，季增608.9%，較前年同期轉盈，每股純益3.58元。

累計南亞科2025年全年合併營收665.87億元，年增95.1%；毛利率22.5%、營益率7.9%，「雙率」皆較2024年轉正；稅後純益66.03億元，走出前年虧損陰霾，每股純益2.13元。

相關新聞

台灣AI學校校務長蔡明順示警 我缺乏算力變現軟實力

人工智慧（ＡＩ）已成為近年推動全球產業變革的關鍵力量，台灣在半導體與相關硬體供應鏈上的優勢，也讓ＡＩ成為支撐近年經濟成長...

中經院樂觀今年經濟 「AI是生產力與結構轉型引擎」

ＡＩ需求持續成為支撐台灣經濟的重要動能。中華經濟研究院董事長曹添旺昨天指出，ＡＩ已不再只是單一題材，而是長期推動生產力跟...

南亞科今年資本支出飆500億 成長2.7倍…史上最大手筆

DRAM大廠南亞科昨（19）日召開法說會，總經理李培瑛表示，DRAM供給持續吃緊，因應產業趨勢，今年資本支出將達500億...

特斯拉Dojo 3復活 亞光、和大、盟立等受惠

特斯拉執行長馬斯克透過自家社群平台X宣布，自研晶片AI5有重大進展，將成為「全球產量最高的晶片」，並藉由AI5重啟用於自...

南亞科上季獲利大增六倍 去年每股賺2.13元

南亞科昨（19）日於法說會公布上季財報，受惠DRAM價格飆漲逾30%，加上出貨量季增11%至13%，單季毛利率衝上49%...

特斯拉 AI5 晶片相關案件 創意奪訂單 股價勁揚

特斯拉執行長馬斯克已於去年10月透露，自研晶片AI5將採台積電與三星「雙晶圓代工」策略生產，隨著馬斯克最新貼文宣布AI5...

