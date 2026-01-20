南亞科今年資本支出飆500億 成長2.7倍…史上最大手筆

DRAM大廠南亞科（2408）昨（19）日召開法說會，總經理李培瑛表示，DRAM供給持續吃緊，因應產業趨勢，今年資本支出將達500億元，為史上最大手筆，年增2.7倍，主要用來擴充新廠產能，預計2028年上半年開出2萬片新產能。

這是南亞科多年來，首度大手筆砸錢大擴產。法人關注DRAM報價走勢，李培瑛透露，以急單與合約價平均售價（ASP）來看，上季報價漲幅超過30%，南亞科持續上調價格，但漲幅可能不如去年第4季明顯，在價格續揚帶動下，本季毛利率有機會續揚。

他說，在供需偏緊下，記憶體價格緩步上揚，且因市場不確定性高，客戶普遍傾向簽訂較長期合約，甚至願意接受價格鎖定，等同「保量保價」，公司將依客戶過往合作狀況，進行差異化策略。

從供給端來看，李培瑛認為，今年和明年上半年整體供給增加有限，主因AI需求高度集中於高頻寬記憶體（HBM），其所需產能為一般DRAM的二至三倍，因此排擠DDR4、LPDDR4等傳統產品產能。此外，製程一旦完成升級，不易再回頭生產，亦限制供給彈性，使供需吃緊情況短期內不易緩解。

他說，目前市場持續缺貨，缺口以DDR4與LPDDR4最大，南亞科去年第4季這兩類產品產占比達七成，正謹慎平衡各客戶需求，審慎分配產能、抑制重複下單。南亞科預估，今年該公司位元成長率（bit growth）超過10%。

資本支出方面，南亞科原預估2025年為196億元，實際為134億元，2026年增至500億元，創新高，年增273%，主要用於擴充新廠產能。南亞科分析，今年資本支出500億元當中，有62億元為去年的預算遞延至今年，剩餘438億元有70%用於廠務設施、30%用在設備，實際支出尚待董事會決議核准。