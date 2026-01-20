美揚言課100%關稅 記憶體族群沒在怕

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇、記者李孟珊／綜合外電
記憶體示意圖。 圖／AI生成
美國商務部長盧特尼克16日在出席美光紐約州新廠動土典禮時表示，不在美國生產的記憶體製造商，可能面臨100%關稅。外媒點名，這項威脅最有可能首當其衝的是三星和SK海力士這兩家韓廠，南亞科（2408）、華邦（2344）等台廠也可能面臨這個麻煩。

不過，市場昨（19）日對相關報導「冷處理」，買盤持續簇擁記憶體族群，三星股價收漲約0.27%，SK海力士也漲逾1%。

台灣記憶體股更是全面活跳跳，指標股群聯不畏分盤交易，盤中最高衝上2,025元，成為台股史上首檔站上2,000元的記憶體股，終場收1,980元，上漲90元，漲幅4.76%，高價指標效應明顯，帶動整體族群位階同步上修。

南亞科、華邦、威剛等也都不受分盤交易影響，全數大漲，其中，南亞科、宜鼎強勢攻上漲停板收市，華邦、威剛也都勁揚超過8%，顯示資金並非單押個股，而是全面回補整條記憶體供應鏈。

相關個股股價噴出，也帶動市值結構出現顯著變化。最新統計顯示，南亞科昨天市值衝上8,521.2億元，在台股市值排名從上周五的第21名大舉前進至第11名，超車聯電、緯穎、智邦、國巨等科技大廠，蓄勢叩關前十強。

華邦昨天市值站穩5,000億元大關、達5,242.5億元，排名從上周五的第40名推進至第23名。

