快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

特斯拉 AI5 晶片相關案件 創意奪訂單 股價勁揚

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

特斯拉執行長馬斯克已於去年10月透露，自研晶片AI5將採台積電（2330）與三星「雙晶圓代工」策略生產，隨著馬斯克最新貼文宣布AI5有重大進展，將成為「全球產量最高的晶片」，台積電與三星又有新單落袋。法人透露，特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠創意（3443）也拿下AI5晶片相關案件，成為另一受惠台廠。

受相關消息激勵，創意昨（19）日盤中股價一度攻上2,735元天價，終場收2,695元，漲幅逾7％，三大法人同步買超。

台積電 晶片 AI

延伸閱讀

馬斯克發豪語「每9個月就發布新款AI晶片」 遭科技媒體潑冷水

馬斯克衝 AI 台鏈沾光

馬斯克喊救生育率被打臉 低出生真凶其實是低薪長工時

馬斯克宣布 2 月 14 日後特斯拉 FSD全面改採月訂閱 買斷制走入歷史！

相關新聞

台灣AI學校校務長蔡明順示警 我缺乏算力變現軟實力

人工智慧（ＡＩ）已成為近年推動全球產業變革的關鍵力量，台灣在半導體與相關硬體供應鏈上的優勢，也讓ＡＩ成為支撐近年經濟成長...

中經院樂觀今年經濟 「AI是生產力與結構轉型引擎」

ＡＩ需求持續成為支撐台灣經濟的重要動能。中華經濟研究院董事長曹添旺昨天指出，ＡＩ已不再只是單一題材，而是長期推動生產力跟...

南亞科今年資本支出飆500億 成長2.7倍…史上最大手筆

DRAM大廠南亞科昨（19）日召開法說會，總經理李培瑛表示，DRAM供給持續吃緊，因應產業趨勢，今年資本支出將達500億...

特斯拉Dojo 3復活 亞光、和大、盟立等受惠

特斯拉執行長馬斯克透過自家社群平台X宣布，自研晶片AI5有重大進展，將成為「全球產量最高的晶片」，並藉由AI5重啟用於自...

南亞科上季獲利大增六倍 去年每股賺2.13元

南亞科昨（19）日於法說會公布上季財報，受惠DRAM價格飆漲逾30%，加上出貨量季增11%至13%，單季毛利率衝上49%...

特斯拉 AI5 晶片相關案件 創意奪訂單 股價勁揚

特斯拉執行長馬斯克已於去年10月透露，自研晶片AI5將採台積電與三星「雙晶圓代工」策略生產，隨著馬斯克最新貼文宣布AI5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。