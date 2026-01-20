特斯拉 AI5 晶片相關案件 創意奪訂單 股價勁揚

特斯拉執行長馬斯克已於去年10月透露，自研晶片AI5將採台積電（2330）與三星「雙晶圓代工」策略生產，隨著馬斯克最新貼文宣布AI5有重大進展，將成為「全球產量最高的晶片」，台積電與三星又有新單落袋。法人透露，特殊應用IC（ASIC）設計服務大廠創意（3443）也拿下AI5晶片相關案件，成為另一受惠台廠。

受相關消息激勵，創意昨（19）日盤中股價一度攻上2,735元天價，終場收2,695元，漲幅逾7％，三大法人同步買超。