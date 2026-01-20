特斯拉Dojo 3復活 亞光、和大、盟立等受惠

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者李珣瑛陳昱翔／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克透過自家社群平台X宣布，自研晶片AI5有重大進展，將成為「全球產量最高的晶片」，並藉由AI5重啟用於自駕車與人形機器人應用的「Dojo 3計畫」。

業界看好，馬斯克喊話AI5會是全球產量最高的晶片，配合後續出貨需求，將大舉對協力廠拉貨，引領自駕車、機器人供應鏈衝鋒。台廠中，亞光（3019）通吃特斯拉自駕車與機器人大單，供貨鏡頭做為關鍵「眼睛」，成為最大贏家、和大（1536）、盟立（2464）等特斯拉供應商也將受惠。

「Dojo 3計畫」是特斯拉「Dojo超級電腦」的第三代發展方向，核心目標是採用自研晶片並打造一套自研的超級電腦，大幅提升AI訓練能力，尤其是針對全自動輔助駕駛（FSD）與人形機器人Optimus。

換言之，特斯拉在AI5晶片取得重大進展，更能將AI訓練與推論整合在特斯拉電動車與人形機器人當中。業界形容，AI5相當於電動車與機器人的「聰明大腦」，助益馬斯克朝全自駕與「更像人類」的機器人發展之路更順遂。

Dojo一度被視為特斯拉在AI競賽中投入數十億美元、試圖取得領先地位的核心專案。彭博在去年8月曾引述知情人士報導，特斯拉已解散Dojo超級電腦團隊。當時報導說，特斯拉轉而依賴外部技術夥伴，包括運算方面的輝達和超微。

馬斯克在最新發文中表示：「現在AI5晶片設計狀況良好，特斯拉將重啟Dojo3的工作。」他並親自開出相關職缺，邀請有興趣的人應徵。

馬斯克登高一呼，重新啟動「Dojo 3計畫」，台灣供應鏈高度期待，磨刀霍霍準備一起搶市。

其中，亞光與特斯拉合作多年，提供鏡頭，用於特斯拉電動車，也是特斯拉自駕小黃關鍵元件之一，並積極切入Optimus供應鏈。亞光董事長賴以仁日前透露，除了中國客戶外，仍有很多歐美客戶，一個人形機器人至少搭載十多顆鏡頭，應用於手部感測與視覺辨識，亞光已小量生產中。

盟立則啟動人形機器人應用布局，透過台灣及大陸的轉投資公司，針對機器人重要的關鍵零部件（如諧波減速機、關節模組、靈巧手、一體輪及移動式底盤關鍵模組等）進行產品開發及展開產業的策略合作，搶進人形機器人供應鏈。

隨著馬斯克重啟「Dojo 3計畫」，業界看好AI5將成為全球產量最高的晶片，意味未來自駕車與機器人產業勢必將迎來更多市場需求，台灣供應鏈有望同步受惠。

