台灣AI學校校務長蔡明順示警 我缺乏算力變現軟實力

人工智慧（ＡＩ）已成為近年推動全球產業變革的關鍵力量，台灣在半導體與相關硬體供應鏈上的優勢，也讓ＡＩ成為支撐近年經濟成長的重要動能。不過，台灣人工智慧學校校務長蔡明順指出，從國際比較來看，台灣ＡＩ發展呈現「硬體強、軟體弱」的結構性落差，「台灣不缺製造算力的硬實力、缺的是把算力變現的軟實力」。

蔡明順昨天出席中經院「二○二六年經濟展望論壇」時表示，根據國際ＡＩ能力比較資料，台灣在全球ＡＩ整體排名第十六名，顯示硬體與基礎建設實力已具一定水準。

然而，真正的警訊出現在多項關鍵指標上，台灣在高階ＡＩ人才、商業生態系與核心開發能力等項目，排名皆落在廿五名之外，顯示發展結構明顯不均。

根據資料，在人才面向上，台灣高階ＡＩ人才排名僅居第卅三名，反映頂尖研究與系統級人才供給不足；在商業生態系方面，排名第卅名，顯示缺乏能夠將ＡＩ技術轉化為實際商業價值的企業與新創能力；在開發能力上，排名第廿七名，顯示多數應用仍停留在工具使用層次，尚未真正掌握核心技術。蔡明順指出，這三項缺點是台灣躋身前十名的關鍵瓶頸。

蔡明順說，台灣在硬體製造很強，這也是為何美國總統川普一直希望台灣製造要移到美國，不過軟體部分台灣相對弱勢，而ＡＩ產業發展上，硬體賣完利潤會逐漸降低，「這時候產業的風險就會出現」。

蔡明順指出，「現在是ＡＩ的大基建時代」，其中ＡＩ的「五力」分析包括，腦力、算力、電力、財力及數據力。所以全世界都在搶地、搶電和搶算力。

而台灣面臨的挑戰除了ＡＩ投資熱度可能因為能源瓶頸與對投資回報的疑慮而降溫外，地緣政治可能也有影響。至於ＡＩ會否有泡沫，蔡明順表示，可以觀察幾個重點，當ＡＩ基礎建設蓋很多，但應用層面沒有跟上，或是效益不足，再者市場上開始有檢討過度投資的聲浪出來，「就可能泡沫出現了」。合庫金控首席經濟學家徐千婷也說，今年就是ＡＩ的「篩選年」，市場會開始篩選公司，沒有足夠現金流或是槓桿過高的公司要特別小心，雖然講泡沫化或許有點沉重，但「至少會有修正」。