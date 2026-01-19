快訊

獨／百億美元國家融資保證將成軍 國發會將邀九大行庫組「國家隊」

台積電持續投資台灣 嘉義先進封測七廠1/22首度公開

中央社／ 新竹19日電

晶圓代工廠台積電持續在台灣投資先進製程和先進封裝設施，台積電預計1月22日在嘉義舉行媒體導覽活動，這將是台積電嘉義先進封測七廠首度對媒體公開，展現持續投資台灣的決心。

台積電積極拓展全球製造足跡，在美國、日本和德國投資設廠，其中，美國亞利桑那第1座晶圓廠於2024年第4季量產，第2座晶圓廠已完成建設，計劃2026年開始進機，因客戶強烈需求，提前生產計畫，預計2027年下半年量產，第3座晶圓廠已經開工，並申請許可興建第4座晶圓廠和第1座先進封裝廠。

台積電董事長暨總裁魏哲家於日前法人說明會強調，台積電正在新竹和高雄科學園區籌備數期的2奈米晶圓廠，並在未來數年繼續在台灣投資先進製程和先進封裝設施。

其中，位於嘉義的先進封測七廠正在進機，是台積電竹科、中科、南科、龍潭及竹南先進封測廠之後，第6座先進封測廠。台積電嘉義先進封測七廠預計1月22日首度對媒體公開，展現持續投資台灣的決心。

台積電 晶圓廠

延伸閱讀

明除息見甜甜價！00830配9元被買爆…規模破400億、借券費率飆5％

台積大擴產引爆電力商機 中興電、亞力、錸德集團、東元等協力廠進補

台積擴廠衝台美先進製程 中興電、亞力等電力協力廠進補

主動元大AI 新經濟 聚光

相關新聞

美光收購力積電銅鑼廠 集邦上修2027年全球DRAM供給

集邦科技今日發布最新DRAM產業調查，在美光宣布以18億美元收購力積電在台灣的銅鑼廠房(不含生產相關機器設備)，且雙方將...

台股激情創高 新台幣升轉貶收31.59元

台積電法說紅利持續發酵，台股今天再造新猷，助攻新台幣兌美元盤中站上31.4字頭，不過外資午後加大匯出力道，匯價應聲翻貶，...

影／台灣也有人形機器人！人機共舞影片首度曝光 典雅大跳「梁祝」

上緯投控旗下子公司上緯智聯科技將已發表的「台智寶（TaiiBot）」人形機器人，結合其集團在複合材料與 AI 技術上的研...

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

面對DRAM（動態隨機存取記憶體）供需缺口在需求強勁下持續擴大，南亞科總經理李培瑛今日指出，目前市況的確存在重複下單的情...

南亞科加速新廠推進 今年資本支出衝500億元 大增2.7倍

南亞科（2408）今日舉行董事會，原通過2025年資本支出預算上限新台幣196億元，實際支出新台幣134億元，其中新台幣...

指揮一車到位！ 正德防火捐贈全台首輛資訊救災指揮車

為解決消防第一線救災在「資訊整合不足、指揮判斷困難與人員安全風險高」等長期痛點，全台首創、資訊整合型「資訊救災指揮車」於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。