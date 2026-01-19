億光子公司億力光電遭駭客網路攻擊 對公司運作無重大影響

快訊

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

億光（2393）19日代子公司億力光電公告資訊系統遭受駭客網路攻擊，初步評估對公司運作無重大影響。

億光公告表示，子公司億力光電發現部分資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有資訊系統及檔案做全面徹底的掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即能以日常備份資料復原運作。

同時，修復安全漏洞並持續提升網路與資訊基礎架構的安全管控以確保資訊安全。

