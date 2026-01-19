快訊

落網畫面曝！蘆洲啃老兒逆倫砍殺雙親 晚間6時新莊被捕

考完迎接寒假！115年學測落幕 各科完整試題、解答一次看

經典賽／官方列10大瞬間第1名不意外 中華隊唯一上榜是鄭宗哲「詐裂」

美光收購力積電銅鑼廠 TrendForce：2027年全球DRAM供給可望上修

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新DRAM產業調查，隨著美光計畫以18億美元收購力積電（6770）在台灣的銅鑼廠房(不含生產相關機器設備)，且雙方將建立長期的DRAM先進封裝代工關係，此合作案將有利Micron增添先進製程DRAM產能，並提升力積電的成熟製程DRAM供應，預估2027年全球DRAM產業供給將有上修空間。

TrendForce表示，2025年下半開始，ASIC和AI推論分別帶動HBM3e、DDR5需求，並推升整體DRAM利潤率，促使美光加速擴充產能。本次收購力積電銅鑼廠包括土地及廠房、無塵室，預期美光將可在2026至2027年分批移入既有及新訂購的設備，以DRAM先進製程的前段設備為主，並於2027年投入量產。預估銅鑼一期在2027年下半年可貢獻的產能，將相當於美光2026年第4季全球產能的10%以上。

據TrendForce統計，2025年第3季美光在全球DRAM產業的營收市占率為25.7%，排名第三。2024年起AI帶動HBM、DDR5、LPDDR5X等先進製程DRAM產品需求，美光除了持續執行美國ID1、新加坡HBM後段產能建設，便已積極向外收購廠房，以縮短產能建置時程。在銅鑼廠之前，美光在台灣已收購友達台南廠2座、AUO Crystal在台中的廠房，及Glorytek的台中廠房，作為wafer probe(晶圓測試)、metallization (金屬化)、HBM TSV等各項用途。美光也規劃將部分新加坡NAND Flash無塵室改用於DRAM metallization。

觀察此次銅鑼廠收購案對PSMC的意義：其現有DRAM產能主要採用25nm、38nm製程，因此其DDR4產線暫時止步於容量較小的產品。近日力積電與美光簽署合作意向書後，預計未來一年內將獲得美光授權1Y nm製程，後續並有機會再取得1Z nm製程授權，可支持其提升DDR4產品容量。此舉將有利力積電保持在consumer DRAM市場的製程競爭力，同時擴大位元產出，又不與美光的先進產品線互相競爭。

DRAM 美光

延伸閱讀

盧特尼克宣布可能對記憶體商課100%關稅 外媒點名這幾家台廠恐遭殃

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

美系外資讚聲！ 南亞科法說點火 記憶體族群掀漲停潮

力積電銅鑼廠！585億元賣美光 股價飆漲停排隊買單逾14萬張

相關新聞

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

面對DRAM（動態隨機存取記憶體）供需缺口在需求強勁下持續擴大，南亞科總經理李培瑛今日指出，目前市況的確存在重複下單的情...

台股激情創高 新台幣升轉貶收31.59元

台積電法說紅利持續發酵，台股今天再造新猷，助攻新台幣兌美元盤中站上31.4字頭，不過外資午後加大匯出力道，匯價應聲翻貶，...

影／台灣也有人形機器人！人機共舞影片首度曝光 典雅大跳「梁祝」

上緯投控旗下子公司上緯智聯科技將已發表的「台智寶（TaiiBot）」人形機器人，結合其集團在複合材料與 AI 技術上的研...

南亞科加速新廠推進 今年資本支出衝500億元 大增2.7倍

南亞科（2408）今日舉行董事會，原通過2025年資本支出預算上限新台幣196億元，實際支出新台幣134億元，其中新台幣...

指揮一車到位！ 正德防火捐贈全台首輛資訊救災指揮車

為解決消防第一線救災在「資訊整合不足、指揮判斷困難與人員安全風險高」等長期痛點，全台首創、資訊整合型「資訊救災指揮車」於...

報告：近4成民眾自4G轉至5G 主因換約或購機優惠

根據NCC「114年通訊傳播市場報告」，38.7%民眾已從4G轉換到5G服務，轉換主因為換約或購機優惠；至於尚未自4G轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。