台股激情創高 新台幣升轉貶收31.59元

中央社／ 台北19日電
台幣匯率示意圖。圖／本報資料照片

台積電法說紅利持續發酵，台股今天再造新猷，助攻新台幣兌美元盤中站上31.4字頭，不過外資午後加大匯出力道，匯價應聲翻貶，收盤收31.59元，貶值1.8分，終止連3升，台北及元太外匯市場總成交金額19.005億美元。

台股今天早盤開低後迅速翻紅，台積電領軍攻高，再創新天價，集中市場指數今天盤中最高衝上31827.39點，終場上漲230.59點，收在31639.29點，盤中與收盤指數雙雙續創歷史新高。

不過美歐局勢緊張、美國最高法院近日可能公布關稅裁決，市場不確定性升溫，三大法人今天同步賣超台股，合計賣超465.31億元，其中外資提款280.34億元。

新台幣兌美元今天開盤價為31.55元，早盤反映美元下挫、台股攻高，匯價突破31.5元關卡，最高升抵31.494元，但午後風雲變色，隨著外資提款台股並匯出，盤中最低觸及31.596元，終場以小貶作收。

外匯交易員指出，台美關稅塵埃落定，不確定性原已消除，但美國總統川普威脅對抵制美國取得格陵蘭的歐洲盟國加徵關稅，美歐關係緊張，美元急跌，讓金融市場再掀波瀾；此外，本週美國最高法院關稅裁決可能有結果，如果推翻當前局勢，勢必引發新的震盪。

外匯交易員認為，原本聚焦台股突破3萬點、台美關稅底定後，是否能讓外資啟動匯入浪潮，帶領新台幣突破膠著格局，但國際政經局勢動盪，加劇金融市場波動，本週先「讓子彈飛一會」，關注上述事件如何發展及外資進出動態。

央行統計今天主要貨幣變動，美元指數受美歐對峙影響而下挫，貶值0.11%，主要亞幣升貶互見，新台幣小跌0.06%，韓元重貶0.28%，日圓小升0.06%，人民幣升值0.08%。

