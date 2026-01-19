中華電信、金屬中心攜手打造AI應用生態系 加速產業升級

快訊

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電信（2412）19日宣布，響應全球人工智慧AI浪潮與產業轉型需求，與財團法人金屬工業研究發展中心簽署「產業智慧轉型與AI升級合作備忘錄」從「智慧製造、智慧醫療及無人載具等智慧化轉型與AI升級」，共同打造AI應用生態系，協助國內企業從技術驗證走向規模化落地，開創AI驅動的永續未來。

中華電信總經理林榮賜強調，中華電信正全力打造AIDC，成為國家級AI基礎設施提供者，建構電信雲、算力雲及AI應用三大驅動引擎，強化海地星空AI韌實力，以電信基礎建設，支撐邊緣AI創新應用，結合金屬中心對產業需求的深刻洞察，將自主研發的AI Agent與LLM領域模型導入實際產線，為企業提供從算力、模型到應用的全方位解決方案，有效解決工安防護或生產瓶頸，落實「AI賦能、中華給力」的承諾。

金屬中心董事長劉嘉茹董表示，金屬中心致力於產業升級與技術輔導，擁有深厚的研發與驗證實力。與中華電信合作，將形成更具規模的產業支持力量，讓研發成果能透過中華電信廣大的企業通路，轉化為具市場競爭力的智慧應用服務，協助台灣產業在國際供應鏈中站穩領先地位。

雙方將整合政策推動、前瞻技術研發與通路資源的核心能量，規劃從「智慧製造、智慧醫療及無人載具等智慧化轉型與AI升級」，全面提升智慧化意識、技術驗證到跨域應用，共同打造AI應用生態系，協助國內企業從技術驗證走向規模化落地，開創AI驅動的永續未來。

中華電信強調，基於「數位韌性、智慧驅動、永續未來」三大戰略主軸，透過領先的5G專網、大數據及資安核心技術，已在AI、智慧製造、智慧醫療、智慧交通、無人載具智慧巡檢及智慧環境等領域累積深厚實績，透過與金屬中心深度結盟，聚焦強化「智慧製造、智慧醫療及無人載具等智慧化轉型與AI升級」，結合雙方在政府機關及多元產業的深耕經驗，協助企業精準掌握市場趨勢，共同進行技術合作開發，加速技術成果的市場落地，讓研發成果可在實證場域中展現價值。

中華電信表示，結合5G、生成式AI與資通訊韌性設施，建構完整的智慧化服務鏈。未來，雙方將共同打造更具競爭力的智慧產業環境，加速推動國內企業在AI、智慧化、無人載具等領域的創新應用，攜手產業邁向永續與智慧並行的新格局。

