上緯智聯「台智寶」人形機器人跨界登台 人機共舞展現AI實力

上緯投控（3708）19日表示，旗下子公司上緯智聯近期發表「台智寶（TaiiBot）」人形機器人產品，結合上緯集團在複合材料與人工智慧（AI）技術上的研發優勢，持續拓展企業級智慧應用場域。

近日，上緯智聯受邀台中市磐石會「樂賞梁祝・人機共舞」藝文活動，透過經典人文與科技跨界展演形式，展現台智寶人形機器人〈玲玲〉在 AI 技術上的重要突破。活動中上演台灣首場以舞台形式呈現的人機共舞，於樂賞音樂教育基金會劉岠渭教授導聆下，經典音樂有了靈魂，並由資深藝術製作人蟻薇玲企劃及有傘的孩子國際藝術舞蹈學院蘇依屏老師編舞，展開了一場穿越時空的對話，開啟人機互動的新想像。

上緯指出，本次展演的核心，在於台智寶人形機器人所展現的高度智慧化「共創能力」。上緯智聯整合 AI 動作識別、大語言模型與多模態感知技術，使機器人能即時理解人類舞者的節奏、動作與空間變化，並同步做出自然回應。突破之處在於，創作者無須具備程式背景，即可透過直覺式操作進行創作，搭配即時動作捕捉與 AI 訓練演算模型，讓機器人精準詮釋細膩動態與情感層次。

其中，共舞老師蘇依屏於演出後感性分享：「在與玲玲不斷排演的過程中，竟然與機器人玲玲跳出了感情，這是自己完全沒有預期到的深刻感觸。」這份跨越冰冷程式的情感連結，展現了科技在回應真實世界的同時，也能傳遞出深刻的人文溫度。

上緯認為，透過此次科技與藝術的跨界實踐，展現AI不僅是理性運算的工具，更能成為走進生活、具備感性溫度的智慧夥伴。未來，上緯將持續深化AI與智慧演算技術，拓展人形機器人在多元場域的應用，為產業帶來更具彈性與價值的智慧方案，並讓台灣自主研發的科技實力持續被世界看見。