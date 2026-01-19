快訊

白開水竟是嗆咳大魔王 一嗆就拍背恐窒息…專家：50歲起強化吞嚥力

外資上周反手大賣面板雙虎！買最多不是南亞、聯電 是這檔金融股

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

集邦：力積電一年內可望拿下美光1Y nm授權 DDR4升級動能先啟動

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

研調機構集邦19日指出，美光（Micron）與晶圓代工廠力積電（6770）的合作案有助美光加速補齊先進製程DRAM產能，也可望提升力積電成熟製程DRAM供應，預估2027年全球DRAM產業供給將有上修空間。

集邦分析，2025年下半年以來，ASIC與AI推論需求分別帶動HBM3e、DDR5需求並推升整體DRAM利潤率，促使美光加快擴產腳步。此次收購內容涵蓋銅鑼廠土地、廠房與無塵室，美光預期將於2026至2027年分批移入既有及新訂購設備，且以DRAM先進製程前段設備為主，目標在2027年投入量產；初步估計，銅鑼一期在2027年下半年可貢獻的產能，將相當於美光2026年第4季全球產能的10%以上。

就產業版圖而言，2025年第3季美光全球DRAM營收市占率25.7%、排名第三。集邦指出，因AI帶動HBM、DDR5、LPDDR5X等先進DRAM需求，美光除持續推進美國ID1、新加坡HBM後段產能建設，也透過收購廠房縮短建置時程；在銅鑼案之前，美光已在台灣陸續取得多處廠房，做為晶圓測試、金屬化、HBM TSV等用途，並規劃將部分新加坡NAND無塵室改作DRAM金屬化產能。

至於力積電方面，其現有DRAM產能主要採25nm、38nm製程，使DDR4產線暫停留在較小容量產品；在與美光簽署合作意向書後，力積電預計未來一年內可取得美光授權1Y nm製程，後續亦有機會再取得1Z nm製程授權，將可支援提升DDR4產品容量，有利力積電在消費型DRAM市場維持製程競爭力、擴大位元產出，同時避免與美光先進產品線正面競爭。

美光 DRAM 力積

延伸閱讀

三大法人同步賣超465億元 外資減碼緯創排第1

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

美系外資讚聲！ 南亞科法說點火 記憶體族群掀漲停潮

力積電銅鑼廠！585億元賣美光 股價飆漲停排隊買單逾14萬張

相關新聞

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

面對DRAM（動態隨機存取記憶體）供需缺口在需求強勁下持續擴大，南亞科總經理李培瑛今日指出，目前市況的確存在重複下單的情...

影／台灣也有人形機器人！人機共舞影片首度曝光 典雅大跳「梁祝」

上緯投控旗下子公司上緯智聯科技將已發表的「台智寶（TaiiBot）」人形機器人，結合其集團在複合材料與 AI 技術上的研...

南亞科加速新廠推進 今年資本支出衝500億元 大增2.7倍

南亞科（2408）今日舉行董事會，原通過2025年資本支出預算上限新台幣196億元，實際支出新台幣134億元，其中新台幣...

指揮一車到位！ 正德防火捐贈全台首輛資訊救災指揮車

為解決消防第一線救災在「資訊整合不足、指揮判斷困難與人員安全風險高」等長期痛點，全台首創、資訊整合型「資訊救災指揮車」於...

報告：近4成民眾自4G轉至5G 主因換約或購機優惠

根據NCC「114年通訊傳播市場報告」，38.7%民眾已從4G轉換到5G服務，轉換主因為換約或購機優惠；至於尚未自4G轉...

華碩AI伺服器衝鋒！5年營收目標衝5,000億元 施崇棠：充滿信心

華碩AI伺服器團隊交出好成績，2025年順利突破千億元大關後，董事長施崇棠透露2026年已擬定三年作戰計畫，對團隊前景充...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。