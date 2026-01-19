上緯人形機器人整合AI動作識別 舞台秀人機共舞

快訊

中央社／ 台北19日電

上緯投控今天表示，企業機器人的角色正從單一功能執行，整合AI動作識別，邁向更高層次的人機互動與即時理解。子公司上緯智聯推出台智寶（TaiiBot）人形機器人，日前在活動中以舞台形式呈現人機共舞。

上緯智聯說明，受邀台中市磐石會「樂賞梁祝．人機共舞」藝文活動，透過經典人文與科技跨界展演形式，展現台智寶人形機器人在AI技術上的突破。活動中以舞台形式呈現的人機共舞，於樂賞音樂教育基金會董事長劉岠渭導聆下，並由資深藝術製作人蟻薇玲企劃及有傘的孩子國際藝術舞蹈學院老師蘇依屏編舞，開啟人機互動的新想像。

上緯智聯表示，本次展演的核心，在於台智寶人形機器人所展現的高度智慧化「共創能力」。上緯智聯整合AI動作識別、大語言模型與多模態感知技術，使機器人能即時理解人類舞者的節奏、動作與空間變化，並同步做出自然回應。突破之處在於，創作者無須具備程式背景，即可透過直覺式操作進行創作，搭配即時動作捕捉與AI訓練演算模型，讓機器人精準詮釋細膩動態與情感層次。

共舞老師蘇依屏於演出後指出，這份跨越冰冷程式的情感連結，展現了科技在回應真實世界的同時，也能傳遞出深刻的人文溫度。

上緯強調，透過此次科技與藝術的跨界實踐，展現AI不僅是理性運算的工具，更能成為走進生活、具備感性溫度的智慧夥伴。未來，上緯將結合集團在複合材料與AI 技術上的研發優勢，持續深化AI與智慧演算技術，拓展人形機器人在多元場域的應用。

