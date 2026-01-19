快訊

蘆洲夫妻遭獨子砍死 早上賣蔥油餅、晚間扶乩問事畫面曝光

北北基3縣市大雨特報 恐一路下到明天清晨

美記者爆川普為1事嗆聲挪威！暗示對格陵蘭動武 稱「不再只想和平」

中華電信學院培育永續人才 通過碳中和查證

中央社／ 台北19日電

中華電信今天宣布，中華電信學院通過ISO 14068-1碳中和查證，成為國內首家取得該國際標準的人才培訓機構，展現中華電信在淨零轉型與永續治理上的成果。

中華電信今天透過新聞稿說明，中華電信學院通過ISO 14068-1碳中和查證，證書頒授儀式由SGS台灣檢驗科技公司副總經理鮑柏宇主持，中華電信學院院長蘇添財代表受證，中華電信總經理林榮賜共同見證。顯示中華電信學院在減碳管理與永續治理上持續精進，也落實集團推動淨零永續的策略。

中華電信學院表示，為落實節能減碳，依循淨零路徑，配合自身營運特性訂定減碳目標，並執行相關節能減碳措施，逐步朝向2045年淨零碳排目標邁進。同時，中華電信學院導入ISO 14068-1碳中和管理架構，系統性建構減碳目標與溫室氣體排放管理機制，強化節能減碳行動，並透過實務導向的培訓課程，協助集團培育淨零永續專業人才。

中華電信表示，未來將持續以「科技減碳」與「再生能源」雙軸策略，推動各項減碳行動方案，並深化永續人才培育體系。

中華電信 減碳 永續

延伸閱讀

緊咬陳玉珍喬人事 馬郁雯再貼對話紀錄「和中華電信協商好」

馬郁雯指控她涉中華電信人事關說 陳玉珍：做賊喊抓賊

電信三雄 跨年夜報捷

籃球／WSBL洋將不能再找國手助陣 中華電信註冊布朗

相關新聞

南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

面對DRAM（動態隨機存取記憶體）供需缺口在需求強勁下持續擴大，南亞科總經理李培瑛今日指出，目前市況的確存在重複下單的情...

南亞科加速新廠推進 今年資本支出衝500億元 大增2.7倍

南亞科（2408）今日舉行董事會，原通過2025年資本支出預算上限新台幣196億元，實際支出新台幣134億元，其中新台幣...

指揮一車到位！ 正德防火捐贈全台首輛資訊救災指揮車

為解決消防第一線救災在「資訊整合不足、指揮判斷困難與人員安全風險高」等長期痛點，全台首創、資訊整合型「資訊救災指揮車」於...

報告：近4成民眾自4G轉至5G 主因換約或購機優惠

根據NCC「114年通訊傳播市場報告」，38.7%民眾已從4G轉換到5G服務，轉換主因為換約或購機優惠；至於尚未自4G轉...

華碩AI伺服器衝鋒！5年營收目標衝5,000億元 施崇棠：充滿信心

華碩AI伺服器團隊交出好成績，2025年順利突破千億元大關後，董事長施崇棠透露2026年已擬定三年作戰計畫，對團隊前景充...

輝達最新ICMSP架構猛 大摩按讚記憶體超級周期

AI浪潮未來將由「訓練」轉向「推論」，且邁入AI代理人（AI Agents）」時代，輝達（NVIDIA）近期釋出最新「推...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。