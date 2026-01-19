中華電信學院培育永續人才 通過碳中和查證
中華電信今天宣布，中華電信學院通過ISO 14068-1碳中和查證，成為國內首家取得該國際標準的人才培訓機構，展現中華電信在淨零轉型與永續治理上的成果。
中華電信今天透過新聞稿說明，中華電信學院通過ISO 14068-1碳中和查證，證書頒授儀式由SGS台灣檢驗科技公司副總經理鮑柏宇主持，中華電信學院院長蘇添財代表受證，中華電信總經理林榮賜共同見證。顯示中華電信學院在減碳管理與永續治理上持續精進，也落實集團推動淨零永續的策略。
中華電信學院表示，為落實節能減碳，依循淨零路徑，配合自身營運特性訂定減碳目標，並執行相關節能減碳措施，逐步朝向2045年淨零碳排目標邁進。同時，中華電信學院導入ISO 14068-1碳中和管理架構，系統性建構減碳目標與溫室氣體排放管理機制，強化節能減碳行動，並透過實務導向的培訓課程，協助集團培育淨零永續專業人才。
中華電信表示，未來將持續以「科技減碳」與「再生能源」雙軸策略，推動各項減碳行動方案，並深化永續人才培育體系。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言