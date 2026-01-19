南亞科總座：DRAM有人狂搶貨 將嚴控客戶囤貨

快訊

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
南亞科總經理李培瑛表示，DRAM市況的確存在重複下單的情況，南亞科今年將特別審慎分配產能、避免重複下單。圖／本報資料照片
面對DRAM（動態隨機存取記憶體）供需缺口在需求強勁下持續擴大，南亞科總經理李培瑛今日指出，目前市況的確存在重複下單的情況，為避免公司出貨的DRAM產品成為別人手中的存貨，造成有部分客戶因拿不到足夠DRAM支持其產品出貨，南亞科今年將特別審慎分配產能、避免重複下單。

至於美國商務部釋出訊息，若未在美國設廠可能面臨高額關稅的疑慮，李培瑛則表示，目前並沒有在美國設廠的計畫。他進一補充說，目前南亞科直接交易至美國市場的營收占比仍不高，但呈現增加趨勢，未來會將相關政策與市場變化納入整體評估，研擬合適的因應方式。

李培瑛表示，現階段DRAM市場供需明顧吃緊，當前市場環境對供應商相對有利，客戶傾向簽訂較長期合約，甚至願意鎖定價格，此一趨勢近期已相當明顯。

他強調，面對不同客戶的需求，公司會依據長期合作關係與歷史交易狀況，採取差異化處理方式，審慎評估各客戶的訂單與供貨安排。

針對近期ASP（平均銷售價格）走勢，李培瑛說，由於去年第4季ASP漲幅已達30%，目前能夠確定的是，第1季報價仍將小幅上漲，但漲幅不會像去年第4季那樣顯著。

他強調，去年第4季報價季增幅度達30%，第1季無論是長單或短單，整體漲幅仍在形成中，尚難給出明確比率，但整體判斷為「續漲、但斜率趨緩」。

在產品別方面，李培瑛表示，繼DDR4及LPDDR4後，DDR5也跟著漲價，且漲幅不小。由於產能配置與需求轉移，DDR4 與 LPDDR4 目前供應同樣偏緊。

在DRAM供需缺口短期難解下，李培瑛表示，公司不希望出貨量變成少數客戶的庫存，卻導致其他客戶產線斷線，因此會盡量避免重複下單造成資源錯配。

因南亞科重心押注在DDR4，使去年第4季產品出貨比重DDR5逾1%、DDR3約兩成，近七成比重為DDR4及LPDDR4 DRAM，受惠DDR價格大幅調升及產能滿載，毛利率提升35個百分點達49%，法人預估本季在報價持續上漲下，單季每股純益有機會挑戰逾4元的實力。

