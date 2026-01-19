南亞科加速新廠推進 今年資本支出衝500億元 大增2.7倍

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科總經理李培瑛。圖／本報資料照片
南亞科（2408）今日舉行董事會，原通過2025年資本支出預算上限新台幣196億元，實際支出新台幣134億元，其中新台幣62億元，將遞延至2026年。2026年資本支出預計約新台幣500億元，尚待董事會決議核准。相較比去年大增2.7倍。

南亞科表示持續深化多元產品佈局，128GB DDR5 RDIMM 5600/6400已通過功能性測試，Mono-die 速度達7200 Mb/s，同時並持續優化DDR4與LPDD4的供應，以滿足消費市場需求。在技術與產能規劃上，10奈米級第三代製程(1C)、第四代製程(1D)與客製化AI專案皆如期進行；新廠則預計於2027年年初開始裝機，以提供具競爭力的下一世代記憶體解決方案。

新台幣 南亞科

