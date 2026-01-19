南亞科加速新廠推進 今年資本支出衝500億元 大增2.7倍
南亞科（2408）今日舉行董事會，原通過2025年資本支出預算上限新台幣196億元，實際支出新台幣134億元，其中新台幣62億元，將遞延至2026年。2026年資本支出預計約新台幣500億元，尚待董事會決議核准。相較比去年大增2.7倍。
南亞科表示持續深化多元產品佈局，128GB DDR5 RDIMM 5600/6400已通過功能性測試，Mono-die 速度達7200 Mb/s，同時並持續優化DDR4與LPDD4的供應，以滿足消費市場需求。在技術與產能規劃上，10奈米級第三代製程(1C)、第四代製程(1D)與客製化AI專案皆如期進行；新廠則預計於2027年年初開始裝機，以提供具競爭力的下一世代記憶體解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言