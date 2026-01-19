快訊

強勢續漲！台股上漲230點收31,639點再創新高 台積電上漲20元

吃到飽總太快投降？日研究揭「吃更多」4秘訣 餐前餐中飲料是關鍵

川普版聯合國？花10億美金可換永久會員的「加薩和平委員會」

指揮一車到位！ 正德防火捐贈全台首輛資訊救災指揮車

經濟日報／ 記者宋健生／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁(中)頒發感謝狀給正德防火總經理翁林泱(右)。業者提供
嘉義縣長翁章梁(中)頒發感謝狀給正德防火總經理翁林泱(右)。業者提供

為解決消防第一線救災在「資訊整合不足、指揮判斷困難與人員安全風險高」等長期痛點，全台首創、資訊整合型「資訊救災指揮車」於119消防節前夕，由正德防火捐贈予嘉義縣消防局，創新軟硬體設計一車到位，將行動指揮、即時影像、救災資訊與決策支援全面整合，為消防救災注入實戰即用的新能量。

嘉義縣政府日前舉辦119消防節慶祝典禮，現場首度公開展示新一代的資訊救災指揮車。

指揮車可於災害現場，由指揮官透過系統同步模擬小隊救災的行動部署，掌握入室位置與時間，確保第一線消防員的安全。展示內容涵蓋指揮介面、穿戴裝置與無人機升空偵蒐，前線畫面並以即時影像回傳，完整呈現救災指揮從「資訊掌握」到「行動決策」的流程。

正德防火總經理翁林泱指出，資訊救災指揮車的核心包含「智慧消防資訊指揮平台」與「智慧消防無人機設備」兩大關鍵系統。

其中，智慧消防資訊指揮平台被視為災害現場的「大腦」，整合圖資系統、指揮管制、安全管制、現場畫面與遠距會議五大核心功能，能即時整合地理資訊、任務管理與決策輔助，讓指揮官在最短時間內，掌握「人員位置、火勢走向、風向變化與資源調度」，提升決策精準度與救災效能，掌握消防員前線執勤的安全。

智慧消防無人機設備則扮演災害現場的「眼睛」角色。指揮車即時調度無人機升空，進行廣域、高解析度的即時影像偵蒐，協助掌握火勢延燒方向、熱點分布及建築結構變化。系統並具備RTK高精度定位，支援4G網路與數圖傳輸，可依現場訊號狀況動態切換，確保影像回傳穩定不中斷。

翁林泱表示，這輛資訊救災指揮車不僅是一輛車，更是一座「行動指揮中心」。在打造過程中，團隊深入訪談消防局同仁，依實際救災任務量身規劃，並考量惡劣天候與長時間勤務需求，讓指揮官可在車內建立臨時會議空間，確保指揮不中斷、資訊不漏接。

翁林泱強調，正德防火始終秉持「消防是良心事業」的初心，並以「正、誠、良、德」為經營方針，未來也將持續投入消防公益，將科技與產業經驗轉化為第一線救災能量，實踐企業社會責任，為守護民眾生命安全盡一份心力。

資訊救災指揮車將行動指揮、即時影像、救災資訊與決策支援全面整合。業者提供
資訊救災指揮車將行動指揮、即時影像、救災資訊與決策支援全面整合。業者提供
嘉義縣政府舉辦119消防節慶祝典禮，現場首度展示新一代的資訊救災指揮車。業者提供
嘉義縣政府舉辦119消防節慶祝典禮，現場首度展示新一代的資訊救災指揮車。業者提供
正德防火捐贈全台首創、資訊整合型「資訊救災指揮車」給嘉義縣消防局。業者提供
正德防火捐贈全台首創、資訊整合型「資訊救災指揮車」給嘉義縣消防局。業者提供

延伸閱讀

竹縣消防演練12層高樓救災 楊文科：演練逼真展現救災戰力

烏克蘭稱俄羅斯大量增產無人機 根本無意談和

巴基斯坦喀拉蚩商場惡火 已知6死仍65失蹤

青少年騎單車摔12公尺深橋下 南投消防架繩救起送醫

相關新聞

華碩AI伺服器衝鋒！5年營收目標衝5,000億元 施崇棠：充滿信心

華碩AI伺服器團隊交出好成績，2025年順利突破千億元大關後，董事長施崇棠透露2026年已擬定三年作戰計畫，對團隊前景充...

指揮一車到位！ 正德防火捐贈全台首輛資訊救災指揮車

為解決消防第一線救災在「資訊整合不足、指揮判斷困難與人員安全風險高」等長期痛點，全台首創、資訊整合型「資訊救災指揮車」於...

報告：近4成民眾自4G轉至5G 主因換約或購機優惠

根據NCC「114年通訊傳播市場報告」，38.7%民眾已從4G轉換到5G服務，轉換主因為換約或購機優惠；至於尚未自4G轉...

輝達最新ICMSP架構猛 大摩按讚記憶體超級周期

AI浪潮未來將由「訓練」轉向「推論」，且邁入AI代理人（AI Agents）」時代，輝達（NVIDIA）近期釋出最新「推...

詹文男 X 莊富鈞 打造下一世代照護新典範

各行各業都面臨轉型浪潮，而醫療產業，正是數位科技影響最深、同時也最謹慎的關鍵領域之一。數位轉型學院院長詹文男，在《大師5...

台積電：依客戶需求擴大投資美國 最先進製程留台灣

台美關稅協議15日拍板，台積電財務長黃仁昭後續接受兩家美媒採訪時都提到，台積電在美擴大投資是基於客戶需求。在實務考量下，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。