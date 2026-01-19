指揮一車到位！ 正德防火捐贈全台首輛資訊救災指揮車

為解決消防第一線救災在「資訊整合不足、指揮判斷困難與人員安全風險高」等長期痛點，全台首創、資訊整合型「資訊救災指揮車」於119消防節前夕，由正德防火捐贈予嘉義縣消防局，創新軟硬體設計一車到位，將行動指揮、即時影像、救災資訊與決策支援全面整合，為消防救災注入實戰即用的新能量。

嘉義縣政府日前舉辦119消防節慶祝典禮，現場首度公開展示新一代的資訊救災指揮車。

指揮車可於災害現場，由指揮官透過系統同步模擬小隊救災的行動部署，掌握入室位置與時間，確保第一線消防員的安全。展示內容涵蓋指揮介面、穿戴裝置與無人機升空偵蒐，前線畫面並以即時影像回傳，完整呈現救災指揮從「資訊掌握」到「行動決策」的流程。

正德防火總經理翁林泱指出，資訊救災指揮車的核心包含「智慧消防資訊指揮平台」與「智慧消防無人機設備」兩大關鍵系統。

其中，智慧消防資訊指揮平台被視為災害現場的「大腦」，整合圖資系統、指揮管制、安全管制、現場畫面與遠距會議五大核心功能，能即時整合地理資訊、任務管理與決策輔助，讓指揮官在最短時間內，掌握「人員位置、火勢走向、風向變化與資源調度」，提升決策精準度與救災效能，掌握消防員前線執勤的安全。

智慧消防無人機設備則扮演災害現場的「眼睛」角色。指揮車即時調度無人機升空，進行廣域、高解析度的即時影像偵蒐，協助掌握火勢延燒方向、熱點分布及建築結構變化。系統並具備RTK高精度定位，支援4G網路與數圖傳輸，可依現場訊號狀況動態切換，確保影像回傳穩定不中斷。

翁林泱表示，這輛資訊救災指揮車不僅是一輛車，更是一座「行動指揮中心」。在打造過程中，團隊深入訪談消防局同仁，依實際救災任務量身規劃，並考量惡劣天候與長時間勤務需求，讓指揮官可在車內建立臨時會議空間，確保指揮不中斷、資訊不漏接。