華碩AI伺服器衝鋒！5年營收目標衝5,000億元 施崇棠：充滿信心

華碩AI伺服器團隊交出好成績，2025年順利突破千億元大關後，董事長施崇棠透露2026年已擬定三年作戰計畫，對團隊前景充滿信心，而據瞭解，華碩內部是設定2030年營收挑戰5,000億元目標。

「華碩的伺服器團隊，已經再度提出整個三年的策略跟成長計畫，每次（目標）達成都來不及（更新），我想他們對整個前景是充滿信心！」施崇棠在16日尾牙對媒體談話中表示。

華碩2026年資源轉向AI時代新應用，包括AI伺服器、機器人、無人機及商用電腦業務，其中AI伺服器業績成長在2026年最受矚目，也成為目前華碩投入資源最多，成長也最快的項目。

華碩2025年集團合併營收達7,389.07億元，年增26%，創歷年營收新高，其中AI伺服器業績首度突破千億元，占比超過2成，是助攻華碩業績脫離多年業績處於4,000~5,000多億元盤整期關鍵。

而據了解，在華碩資深副總裁許祐嘉跟朱培蘭聯手操盤業務跟研發下，2022年喊出的5年目標（2026年截止），也就是業績達500億元大關，已經提前在2024年就達標，2025年更順利衝上1,170億元，再度倍增，在2026年團隊也重新設定新年度目標。

據了解，華碩AI伺服器團隊資源持續擴大，新品推出速度也跟上一線伺服器廠，2026年Vera Rubin機櫃預計最晚第3季初推出，加上海外市場客戶對GB200及GB300訂單需求熱度高，團隊設定2年業績翻倍，換言之2027年將挑戰2500億元以上。

據了解，華碩目標2030年目標伺服器業績突破5,000億元，換言之，就是2027年業績再翻倍成長，屆時華碩伺服器業績占比勢必將大幅提昇。

華碩AI伺服器客戶涵蓋新創公司、大型科技公司的實驗室、AI學術研究單位以及智慧製造廠商，也包含美系雲端服務大廠，不過公司坦言，業績爆衝進度超前或淡季，主要都是配合客戶的算力中心建置流程，每家客戶都有不同建置時間表，華碩必須配合客戶機房建置、電力系統及散熱系統配套時程，所以專案出貨進度也會隨客戶進度變動。

對於記憶體是否影響伺服器業績，華碩主管表示，部分客戶是自行採購記憶體，但也有不少客戶委託華碩採購組裝後交貨，由於伺服器機櫃單價高，受記憶體漲價影響比率較低。

華碩也延伸技術發展到算力中心維運，台智雲2026年將朝上市之路邁進，該公司競爭力在於整合性軟體（Integrated Software），隨未來量子電腦時代將登場，華碩也開發出跨CPU/GPU平台協作的軟體界面，讓使用者在操作時無需在意底層硬體是哪種加速器（即便是QPU或GPU），幫助客戶無縫調度運算力。