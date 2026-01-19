增加對美投資 中經院：AI需求超乎想像不會削弱台灣

台美關稅談判結果出爐，內容包含台灣企業自主投資2500億美元，引發外界憂心削弱未來投資動能。中經院院長連賢明直言，AI產業成長非常快速，投資規模超乎想像，他不認為企業會因為赴美投資而降低對台投資。

中經院今天舉行「2026年經濟展望論壇」，同時發布最新經濟預測。因看好人工智慧（AI）需求強勁，估2026年經濟成長率為4.14%，為國內智庫最樂觀。

媒體關切台美關稅談判出爐，鉅額對美投資是否削弱台灣經濟成長動能。連賢明說明，台美協議分成兩個部分，一是民間直接投資2500億美元，一個是政府協助信用保證2500億美元；直接投資2500億美元數字看起來龐大，但分年來看，對台灣應是可負擔額度。

連賢明舉台積電為例，台積電15日法人說明會宣布2026年資本支出估達520億至560億美元，超高資本支出超乎市場預期，相較2025年約400億美元，大幅增加逾百億美元水準；台積電並提到目前產能只能滿足部分AI需求，可見AI需求十分強勁，台積電不論半導體廠或先進封裝，需要預備的產能很可能超乎外界想像。

連賢明指出，台積電已經赴美投資，但在台灣投資更多，尤其台灣廠與美國廠進度有明顯時間差，不用擔心企業因為赴美投資就降低在台灣投資AI的需求；另一方面，台積電在美國廠的營運效率不及台灣，因此需要台灣廠營運的現金流，支撐在美投資。

與會的台灣人工智慧學校校務長蔡明順指出，台灣已經深度嵌入美國AI國家戰略，不只是供應鏈角色，而是AI基礎建設的領先指標國，「台灣不是跟著浪跑，而是站在水岸第一排」。

蔡明順直言，台灣與美國戰略連動，有助台灣立於不敗之地；但必須留意，關稅優惠本質是時間換結構的窗口，如果資源持續集中半導體，將加劇產業集中與K型分化風險，唯有將AI導入機械、材料、能源、醫療等傳統產業，才能透過外部擴散，放大乘數效果。

媒體關切，美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）聲稱，目標是將台灣半導體供應鏈產能的40%轉移至美國本土，是否為一大警訊。

連賢明表示，美國亞利桑那1廠每月生產2萬片晶圓，2廠預計2027年中開始運作，3廠才準備要蓋，以此推算，川普任期之內，「了不起就是到3廠可以完工」。

相較之下，連賢明指出，台積電國內3奈米製程每月產能可達20萬片，同時擴廠、蓋廠也不停歇，儘管台積電美國布局持續推進，但在2028年，台灣技術預估已可達1.6奈米的亮眼成果，凸顯台積電在台灣的投資策略與競爭力不變。

連賢明攤開台積電在台灣與美國的量產與建廠速度數據後，直言盧特尼克風格強烈，但談話內容不需要太在意，「實際上進度就是這樣」；而且建廠會受到法令、人力、技術等限制，不是說蓋就蓋，半導體建廠在台灣至少要1年多，在美國則要2年多，並不是那麼容易。