輝達最新ICMSP架構猛 大摩按讚記憶體超級周期

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。法新社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。法新社

AI浪潮未來將由「訓練」轉向「推論」，且邁入AI代理人（AI Agents）」時代，輝達（NVIDIA）近期釋出最新「推論情境記憶儲存平台（ICMSP）」架構，引發市場高度關注。內外資法人紛紛看好該趨勢發展。

輝達ICMSP架構核心在於高度整合資料處理器（DPU）、先進軟體演算法及記憶庫，並在優化記憶體池（Memory Pool）的系統性配置，以提升AI工廠運作效率。法人分析，在代理式AI時代，模型不僅要算得快，更要具備長期記憶與複雜推理能力，ICMSP能最大化記憶體與算力的使用效益，解決AI工廠在大規模部署時的效能瓶頸。

國內大型投顧法人指出，代理式AI對NAND產業的貢獻有望出現質變。過去市場聚焦於DRAM受惠於AI訓練，但隨著推論需求大增，對大容量、高速存儲的需求將進入高速成長期。

對比歷史經驗，法人認為本輪NAND的增長潛力，足以比擬過去三年AI訓練帶動DRAM消耗量的噴發趨勢。根據最新預測，AI應用在整體NAND市場的占比，將從2025年的三成，在短時間內躍升至六成，意味NAND Flash將擺脫過去大宗商品的循環定價，轉向受AI技術驅動的價值成長。

台廠中，摩根士丹利（大摩）證券按讚華邦電（2344）為首選（Top Pick），力積電（6770）、旺宏（2337）、愛普*（6531）、南亞科（2408）等均為「優於大盤」評等。大摩看好，自2025年第2季起將啟動舊代記憶體超級周期，上行動能將持續延伸至2026年底；儘管舊代記憶體族群在今年1月已表現亮眼，市場仍無理由轉向悲觀。

