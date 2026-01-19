詹文男 X 莊富鈞 打造下一世代照護新典範

各行各業都面臨轉型浪潮，而醫療產業，正是數位科技影響最深、同時也最謹慎的關鍵領域之一。數位轉型學院院長詹文男，在《大師543》節目中，特別邀請台灣智慧醫療隱形冠軍 - 醫揚科技總經理莊富鈞，深入分享其如何以醫療科技為核心，推動醫療體系從數位化、行動化走向AI化，為全球醫療場域打造可靠而可擴展的智慧基礎。

醫揚科技成立於2010年，最初從客製化醫療安規電腦切入市場，逐步發展為橫跨醫療設備代工、自有品牌與醫療IT解決方案的全方位醫療科技公司。總經理莊富鈞指出，醫揚並非單純製造硬體，而是希望成為醫療體系背後最關鍵、最值得信賴的「中控引擎」，支撐各類醫療設備與照護流程的穩定運作。

在節目中，莊富鈞也分享其選擇投入醫療產業的初衷。過去曾於顧問產業服務多年，他深刻體會服務型產業才具備真正的長期價值，而醫療本質上正是一個高度以人為核心的服務體系。也因此，醫揚科技從一開始就將可靠性、安全性與流程理解視為比炫目科技更重要的核心能力。

隨著全球進入「百年社會」，高齡化、慢性病與照護人力短缺已成為各國共同挑戰。莊富鈞指出，醫揚的長期願景，是透過醫療安規科技，擴大照護範圍，讓醫療從醫院延伸至長照、再走入居家照護，同時提升效率與品質，實現真正的在地老化與精準照護。

在產品策略上，醫揚同時布局代工與自有品牌兩條路線。代工端專注於高精密、任務關鍵的醫療設備，包括影像顯示、手術平台與生命支持系統；自有品牌Onyx則聚焦於實際醫療場域需求，如行動護理工作站、救護車專用醫療平板、遠距醫療設備等，強調防震、防摔與即時同步能力，確保醫護人員在最嚴苛環境下仍能穩定作業。

疫情期間，遠距醫療需求爆發，也加速醫療數位轉型的實際落地。醫揚科技即以既有的行動護理設備為基礎，快速升級為遠距醫療行動工作站，協助國內外醫療機構因應突發需求。莊富鈞直言，疫情不只是危機，更是一場「被迫加速的數位轉型實驗」，讓醫療體系真正體認科技工具的不可或缺。

談及AI，莊富鈞強調，醫療AI的價值不在炫技，而在「省時、省力、讓醫護專注救人」。他分享一段來自醫師朋友的回饋：「科技不是為了取代醫師，而是要替他們省下時間，讓他們能照顧更多病人。」這句話，也成為醫揚在導入AI與數位工具時最重要的判準。

在企業自身的數位轉型上，醫揚同樣遵循「流程先行、工具後到」的原則。莊富鈞指出，過去許多組織在推動數位轉型時，急著導入工具，卻忽略流程本身是否合理，最終事倍功半。醫揚則先全面盤點跨部門流程，建立資料透明與決策依據，再選擇合適的數位與AI工具，逐步提升營運效率與市場反應速度。

詹文男在節目中也指出，醫揚科技的成功關鍵，在於其不僅是科技供應商，更扮演醫療體系「可信賴顧問（trusted advisor）」的角色。唯有真正理解醫療現場的痛點，科技才能落地，數位轉型才能產生實質價值。

從無紙化、行動化到AI化，醫療產業的轉型之路漫長而審慎。醫揚科技以穩健而務實的步伐，證明智慧醫療並非口號，而是一套可被信賴、可被複製的產業實踐。這場《大師543》的深度對談，也為關心智慧醫療、健康科技與產業轉型的讀者，提供了一幅清晰而具啟發性的未來藍圖。精彩內容立即點擊：