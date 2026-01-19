華碩全面押注 AI！施崇棠談職場白領未來價值：具3能力不被 AI 取代

華碩（2357）尾牙宣示將All in on AI（全面押注AI），為此資源重新配置，2025年起各事業群都積極導入AI，面對科技巨頭紛紛裁員引發AI取代白領疑慮，華碩董事長施崇棠分享，不會被AI取代的能力是「價值判斷」，唯有具備：跨領域理解、系統思考能力、把技術變成解決方案的3大能力，將是未來AI時代重要人才素養。

施崇棠指出，AI正引領的第四次工業革命，華碩2025年起全公司導入AI，資源重新配置，以因應典範轉移，故近期聽到的手機不再推新機或發展機器人等新事業，都是因此調整，華碩更將導入AI於兩大重要方向：「產品創新」以及「營運流程進化」。

他以產品創新為例，未來軟體定義硬體的趨勢明確，未來世界將充斥無數AI大腦，這些AI模型可以相互串接並自我學習、適應變化，產生各種智慧，帶來史無前例的典範轉移。

他也提醒華碩工程師，過去60年來軟體的概念都是工程師手刻，是照既定規則判斷與執行的Rule-based software系統，缺點是無法適應新變化，無法自我學習，故如何打造可自我學習的軟體系統很重要，更千萬要小心避免掉入用Rule-based軟體概念去打造代理AI走回頭路。

而面對AI時代，施崇棠表示華碩All in on AI策略全面重押AI，而面對矽谷巨頭紛紛掀起裁員行動，讓AI取代白領的疑慮升溫，對此施崇棠透露他思考後認為，「會被AI取代的是工作流程，而不是價值判斷！」他解釋，只有能創造價值的人不會被AI取代。

他建議年輕人不應該把AI當工具，更要積極鍛鍊跟AI協作能力，用AI強化學習能力，「基礎技能會被AI自動化，但跨領域理解跟系統思考能力、把技術變成解決方案的能力更顯得重要。」他更打趣說，許多人抱怨LLM模型不夠聰明，但這是使用者的責任。

他表示企業導入AI並不是要精簡人力，是要將人從重複性工作中釋放出來，將更多心力設計決策跟創新。

面對AI時代的發展策略，華碩表示終極目標要讓AI無所不在，推進Ubiquitous AI. Incredible Possibilities，從公有雲、私有雲到混合雲，甚至邊緣裝置，華碩會全面積極佈局，目標是提供端到端的AI Factory服務，從設計製造到服務一條龍，從硬體到系統軟體及AI模型支援。