馬斯克衝 AI 台鏈沾光

特斯拉執行長馬斯克AI布局再下一城，旗下AI新創xAI第二個大型AI叢集計畫「Colossus II」已開始運作，是全球第一座GW（10億瓦）級的AI資料中心，4月將進一步升級至1.5GW。法人看好，馬斯克AI大進擊，將帶旺緯創（3231）、英業達（2356）、美超微等相關協力廠。

馬斯克是在旗下社群平台X與網友互動時，釋出相關訊息。馬斯克於2024年啟動xAI的第一個大型AI叢集計畫「Colossus I」，僅用122天建成約20萬個輝達H200 GPU的算力叢集，隨後的92天內將規模翻倍。

馬斯克最新發文指出，為xAI大模型Grok提供算力的Colossus II已投入運作，是全球首座GW級的AI資料中心，預計4月升級至1.5GW。據悉，xAI正聚焦於擴大位於田納西州孟菲斯的Colossus資料中心，目前正在鄰近開發第二座資料中心，也已採購第三棟建築。

xAI供應鏈包含緯創、英業達及美超微等，美超微則與雙鴻、麗臺等台廠有密切合作。去年12月美超微在社群平台秀出總裁暨執行長梁見後與馬斯克會面照片，並揭露要協助xAI在Colossus 2當中，建置輝達GB300 AI伺服器，目標2026年擴充到高達100萬顆輝達GPU。

緯創去年營收、獲利同寫新猷，全年每股純益9.04元。展望後市，緯創指出，AI伺服器需求依然強勁，看好本季相關業務淡季不淡。

英業達2025年營收6,911.69億元，創新高，年增6.94%，該公司持續看好AI產業趨勢發展，2026年伺服器產品出貨可望繼續雙位數成長。