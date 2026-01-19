磷化銦三優勢 緩解能耗問題

快訊

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI引爆全球新一波科技浪潮，並將光通訊產業引領至嶄新的材料革命時代，磷化銦（Inp）因具備直接能隙、極高電子遷移率以及高耐熱性與抗幅射等三大特性，變成為AI市場新寵兒。

業界分析，相較傳統的矽或砷化鎵，磷化銦更適合用於AI伺服器中的光通訊傳輸，主要因為磷化銦具備直接能隙的特性，意即可將電能轉化為光能，這也是光通訊的基礎特性，且磷化銦的電光轉換效率高，能讓伺服器功耗進一步下降，緩解AI資料中心耗電量大的問題。

其次，磷化銦具有極高電子遷移率的優勢，電子移動速度極快，可實現高速傳輸，例如800G、1.6T等高速傳輸規格，此特性有助於提升AI資料中心在接收資訊與反饋資訊的效率，強化終端用戶的使用者體驗。

第三，磷化銦具備高耐熱性與抗輻射的特性，這對長時間在高溫環境下運作的AI伺服器或AI資料中心而言相當重要，磷化銦材料所製成的光通訊晶片或模組將更穩定，且可靠度高。

