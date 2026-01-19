智慧機器人製造基地 柳科三期明環評初審

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

智慧機器人製造基地「柳科三期」將在明（20）日展開環評審查，被定位為智慧機械人產業的重要發展基地，將引進包括機械、精密儀器、基本金屬等產業，估可提供52公頃產業用地及約3,000個就業機會，約可帶來400至500億元產值。

柳營科技園區第三期區基地範圍，座落於一、二期開發區西側，目前屬台糖農場，區內以種植甘蔗為主，亦有部分旱田、草地。

台南既有產業發展重點為金屬製品製造業、塑膠製品製造業、機械設備製造業、汽車及其零件製造業等，並推動智慧機械及新創產業，同時為延續柳營科技暨環保工業區生產能量，同時配合台灣六大核心戰略產業民生及戰備產業之規劃，「柳營科技園區第三期」被定位為智慧機器人製造基地。

根據環境影響說明書，柳科三期為溪北地區未來發展智慧機器人產業的核心基地。

智慧機械 製造業 科技

