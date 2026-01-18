台積電赴美、美光深耕台灣 經部：台美半導體彼此強化
美國記憶體大廠美光收購力積電銅鑼P5晶圓廠，擴大在台DRAM產能布局。經濟部今天表示，台積電投資美國、美光持續深耕台灣，正是台美半導體供應鏈彼此強化的最佳寫照，更是對台灣半導體實力與供應鏈完整度的肯定。
力積電昨天宣布，與美商美光科技（Micron）簽署獨家合作意向書（LOI，Letter of Intent），將銅鑼廠以18億美元、折合新台幣569.21億元現金售予美光，預計2026年第2季完成交易。
經濟部今天透過臉書表示，這項投資強化台灣在全球記憶體供應鏈的關鍵角色，力積電將在通過美光認證後，被納入美光DRAM先進封裝供應，同時也將與美光合作在新竹P3廠精進力積電現有的利基型DRAM製程，預計可帶動在地設備、材料、工程與人才需求持續成長。
經濟部指出，台積電投資美國，美光持續深耕台灣，正是台美半導體供應鏈分工合作、彼此強化的最佳寫照。半導體產業的布局不是單向移動，而是雙向加碼，更是對台灣半導體實力與供應鏈完整度的肯定。
經濟部表示，當AI與高效能運算推動記憶體需求持續爆發，各國際大廠選擇把重要產能與投資放在台灣，台灣已經成為全球高階製造與關鍵產能的核心力量。
