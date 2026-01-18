黃仁勳1月底訪台參加輝達尾牙 擬與北市府簽約新總部

快訊

中央社／ 台北18日電
輝達執行長黃仁勳。（路透）

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳預計1月底再度訪台，來訪時間適逢台灣取得全球首個232條款最優惠待遇後，他在台一舉一動受到高度矚目，除參加30日輝達台灣尾牙外，也規劃與台北市政府敲定台灣新總部基地，但黃仁勳是否會與台北市長蔣萬安同台，輝達尚未對外公開。

根據目前消息和台北市政府說明，黃仁勳訪台時間點可能集中在農曆年前，預計1月29日抵達台灣，1月30日參加輝達台灣尾牙，這是黃仁勳每年與台灣員工一同慶祝的傳統，過去曾有大撒紅包、帶領員工跳舞等互動環節。

1月31日黃仁勳預計邀請台灣AI供應鏈關鍵合作廠商高層共進晚餐，出席「兆元宴」名單涵蓋台積電、鴻海、廣達、緯創、英業達、仁寶、和碩、華碩、宏碁、緯穎等，華麗陣容是近幾年台灣業界盛事。

此外，台北市政府積極邀請黃仁勳與市長蔣萬安共同出席輝達台灣新總部位於北士科T17、T18基地的簽約儀式，黃仁勳日前出席美國消費性電子展（CES）受訪透露，若收到邀請很樂意出席。市府將規劃具有創新科技感的簽約形式，可能結合參訪基地、參拜土地公廟和品嚐士林夜市小吃。

輝達正加速將台灣轉型為全球最重要的AI研發與運算基地，去年底已獲准在台設立子公司「台灣輝達經典股份有限公司」，資本額新台幣10億元，具備獨立法人格，能夠自行持有資產、大規模採購與簽訂合約。

除了新設子公司之外，輝達原本在台登記3家分公司，包括香港商輝達香港控股有限公司台灣分公司、英屬維京群島商輝達維京股份有限公司台灣分公司、新加坡商輝達開發有限公司台灣分公司。分公司主要由總部統籌，權限較小，通常只負責業務銷售、客服或簡單的技術支援。

由於員工規模迅速擴增，輝達台北內湖辦公室去年底已遷往南港玉成廣場辦公大樓，作為目前在台主要營運據點及研發中心，建築物頂部已掛上顯眼的綠色NVIDIA標誌，成為南港地區的新科技地標。

輝達南港辦公室主要負責AI軟硬體整合、繪圖處理器（GPU）晶片設計及次世代伺服器架構開發，因交通極為便利，有利於吸引雙北各區人才。

輝達南港辦公室簽下為期10年的長約，由於北士科新總部用地簽約後，至少還需要至少2到3年時間建置，即使新總部落成，若台灣團隊規模持續擴大，不排除仍會保留南港辦公室作為彈性運用。

輝達 黃仁勳 總部

