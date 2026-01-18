搶 AI 商機 東研信超：持續增大夜班人力確保測試不中斷

東研信超（6840）提到，除了排班與人力調度加班，預期因應需求成長，持續增大夜班人力，確保測試不中斷。

東研信超日前宣布，旗下位於桃園的龜山檢測實驗室於16日舉辦開業茶會，現場包括各CSP（雲端服務供應商）台灣區代表與全台各大系統廠客戶均共襄盛舉，其中二廠擁有台灣首座民營大功率AI伺服器專用10米法電波暗室自 2025 年 9 月正式啟用以來，憑藉先進的測試能量與長期累積之客戶關係佈局，已於同年第四季起開始貢獻營收，佔12月營收比重已達8%，展現穩健成長動能。

依據說明，此次活動亮點聚焦於二廠10米法電波暗室，具備符合AI伺服器等大電壓、大電流、特殊規格所需之場地配置與電力規格，其 10 米法電波暗室平移門淨開口空間達 3.6 × 4 公尺，轉盤承重能力突破 5 噸，直徑達 5公尺，方便大型AI伺服器整機櫃等級設備進場與執行測試。在電力支援上，二廠提供測試電力最高可達450kW，並支援包含周邊液冷機（CDU）、電源機櫃模組（PSU）、電池備援模組（BBU）測試，配置多種CDU接頭型式（如 UQD04、FD-83 等），提供更高規格之AI伺服器與周邊設備、交直流充電樁、電廠設備、軌道交通與船舶航海設備應用等電子電器產品最頂尖的測試環境與服務。

一廠則定位為輔助二廠角色，鎖定特規與大電產品市場。一廠配備 1500V 高壓直流電力系統，並具備承重 4 噸的車梯及內部高架無門檻設計，確保大型設備能無障礙移動；東研信超龜山實驗室檢測服務領域廣泛，涵蓋資訊類產品、多媒體設備、電力站附屬系統、船舶電子，甚至是鐵路車輛與充電樁。在這次二廠正式啟用後，藉由取得 TAF、A2LA、BSMI、VCCI 及 FCC 等多國機構資質認證，能提供客戶完整一站式檢測解決方案，確保產品符合嚴格之國際電磁相容性與安全性標準。

面對伺服器單機櫃功耗持續攀升，以及液冷散熱技術成為標配的趨勢，東研信超強調，龜山二廠實驗室具備的高壓直流供電檢測能力與液冷測試場域，精準切入AI供應鏈的核心需求。隨著高階AI伺服器機櫃的大規模部署，加上伺服器產品具有少量多樣特性，檢測開案量亦將隨之提升，東研信超憑藉設計規劃領先的10米法電波暗室與特規大電檢測優勢，已從「一般電子檢測廠」轉變為AI伺服器出廠前不可或缺的高功率測試中心，公司營運將隨產業浪潮穩健走揚，持續開創增長新頁。