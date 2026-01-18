聽新聞
力積電獲美光預約產能 黃崇仁證實打進 HBM 鏈

經濟日報／ 記者籃珮禎魏興中 / 台北報導
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照

力積電（6770）出售銅鑼廠案塵埃落定，力積電董事長黃崇仁昨（17）日向全體員工發出一封內部信，證實董事會已核准與美光簽署意向書，將以總價18億美元現金處分銅鑼P5廠。

黃崇仁提及，美光將以「預付貨款」方式預約力積電HBM後段晶圓製造（PWF）產能，標誌著力積電正式躋身全球AI龍頭美光的HBM供應鏈。

黃崇仁在信中強調，這是力積電營運策略的重大調整，也是走向AI時代的關鍵一步。P5廠房將在正式合約簽定後18個月內分階段轉讓給台灣美光，以協助力積電優化財務結構。

更重要的是，美光不僅提供技術支援協助其精進利基型DRAM製程，更與力積電建立長期的代工夥伴關係，雙方將在HBM後段製程深度綁定。

針對員工最關心的工作安置，黃崇仁也鄭重給予兩點承諾，首先是「堅持不主動裁員」；其次是對於銅鑼廠同仁將進行「有序遷回」計畫，引導至新竹廠區參與更高價值生產與技術開發。

黃崇仁指出，這將是力積電的第四次轉型。未來公司將利用處分資產後的資源，汰換新竹廠區舊有設備及低毛利產品線，強化營運效能，公司將全面轉型為以AI應用為核心的專業晶圓代工廠，專注於3D AI DRAM、WoW（晶圓堆疊）、矽中介層（Interposer）及矽電容（IPD）等高附加價值產品線，應用于AI伺服器及AI邊緣運算領域的產品線，開創屬於力積電的AI新紀元。

