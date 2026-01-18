力積電轉型AI鏈 拿到入場券

美國記憶體大廠美光將以18億美元收購力積電（6770）苗栗銅鑼P5晶圓廠，業界人士分析，此舉對力積電而言實為「一魚多吃」，不僅能獲得現金活水挹注，還能藉此將舊有設備移回新竹廠區活化，並與美光建立長期的先進封裝代工關係，成功將沉重的產能負擔轉化為轉型AI供應鏈的籌碼。

針對處分利益，力積電表示尚在精算，不便透露。業界分析，該廠裝機率僅兩成，大量閒置無塵室空間在供給吃緊下極具價值。

隨交易預計於第2季完成，這筆鉅額收益將直接改善資產負債表，成為終結連九季虧損、實現財報翻轉的關鍵，對其今年獲利貢獻值得期待。

談及幕後談判過程，消息人士透露，此案談判歷時數月，過程中除了美光，確實有其他國際記憶體大廠接觸，形成「雙龍搶珠」態勢。

最終力積電選擇美光，主因在於美光提出的條件最能切合力積電轉型需求，除支付全現金，更承諾技術支援力積電新竹P3廠製程精進。這對於急於擺脫成熟製程紅海競爭、尋求技術升級的力積電來說，是目前市場上能談到的最好條件。

未來效益方面，業界分析，設備遷回新竹可有效整合產能並汰舊換新，更免除新廠龐大折舊與維護壓力。減少重擔後，力積電將集中資源投入高毛利的特種製程。

法人認為，此交易推動力積電轉型「技術平台供應者」。透過與美光綁定代工，不僅確保穩定訂單，更加速其3D晶圓堆疊與中介層技術商用化。這場結盟讓公司在財務補血同時，也取得技術升級入場券。