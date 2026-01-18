大陸禁輝達 AI 晶片進口 FT：H200 關鍵零組件停產

英國金融時報引述兩名消息人士報導，由於大陸海關官員阻止新獲批准的輝達AI晶片進入中國，因此輝達H200晶片的印刷電路板（PCB）等核心零組件生產商本周已停止生產作業，以免出現庫存減值計提情況。

英國金融時報分析，輝達第二強的AI晶片H200，是目前中美關係最大爭議點之一。儘管大陸企業需求強勁，但北京方面究竟是想徹底禁止該晶片以扶持大陸晶片企業發展，還是仍在權衡限制措施，目前尚不明朗。

報導指出，輝達原本預估H200晶片將收到來自大陸客戶超過100萬份訂單，因此H200相關零組件供應商一直在日以繼夜工作，準備最快在今年3月出貨。

消息人士也透露，大陸政府官員日前召集大陸科技公司，警告他們除非必要，否則不要購買這些晶片。

新浪財經報導，半導體行業分析機構SemiAnalysis的分析師指出，以印刷電路板為例，這類產品專為H200晶片設計，無法轉用其他產品，輝達暫未就此事回應置評請求。

美國政府13日允許輝達H200與超微MI325X AI晶片銷陸，但設定多項條件。大陸傳出海關部門已告知報關代理該晶片不被允許進口。