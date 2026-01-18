晶片廠不赴美投資關稅100% 美商務部長點名台韓業者

美國商務部長盧特尼克16日說，南韓記憶體晶片製造商與目前沒在美國投資的台灣公司，若不承諾增加在美國本土的生產，可能將面臨達100%的關稅。

盧特尼克16日在紐約州出席美國美光科技新廠動土儀式後指出，在美台貿易協議中詳列的潛在徵稅條款，也可能影響南韓晶片製造商。

盧特尼克答覆媒體提問時表示，「每個想製造記憶體的公司有兩個選擇，那就是他們可以繳納100%的關稅，或者他們可以在美國製造」。他並未點名任何特定公司，只說這就是當前的產業政策。

盧特尼克上述發言延續他15日、即台美貿易協議簽署後，接受美國財經媒體CNBC訪問時的說法。他當時就表明，要是上述公司不在美國設廠，那很可能被徵收達100%的關稅。

彭博報導，美光和三星電子、SK海力士兩家韓企在高頻寬記憶體（HBM）晶片市場相競爭。在這波由資料中心晶片驅動的人工智慧（AI）熱潮中，HBM是至關重要的零組件之一。

據美韓去年7月宣布的貿易協議，美國將對大部分南韓輸美商品徵收15%的關稅，但對南韓輸美晶片暫時免除。據三星前年公布計畫，將在美國投資逾400億美元，其中170億美元在美國德州設一座HBM的先進封裝設施。

SK海力士也已宣布，打算在美國印第安納投資近40億美元，另150億美元用於在美國的生產與研發。

韓聯社17日則報導，對美台達成的半導體關稅免稅標準是否也適用南韓，美國官員說，各國分別達成單獨協議。

這被解讀為美國將不會對南韓直接套用對台灣的標準，而是將另行談判，以決定對南韓適用的具體內容。

根據去年11月公布的南韓慶州美韓峰會事實清單，載明美國承諾未來在半導體關稅上，將確保南韓不會被徵收比其競爭對手還高的稅率，但其比較的對象，僅限半導體交易量比南韓高的經濟體。若美國未來以台灣標準當基準，南韓可能被迫加碼對美投資、擴大在美國設廠規模與承受高關稅壓力間做抉擇。