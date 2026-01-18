聽新聞
台積赴美大投資 韓產業、官方壓力爆表

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

隨著台灣透過台積電（2330）赴美大規模投資設廠來完成與美國關稅談判，南韓政府和半導體業開始日益擔心可能面臨美國政府壓力，要求三星和SK海力士等做出與台灣承諾類似金額的投資。

朝鮮日報報導，15日公布的台美貿易協議核心就是，台積電投資2,500億美元，以及中小企業獲得台灣政府擔保後也投資2,500億美元（合計5,000億美元）在美國半導體業，以換取降低關稅稅率。同時，台灣也領先南韓確保了對額外半導體關稅的豁免。重點在於，台灣在美國的半導體產量增加愈多，就可獲愈多關稅減免。

雖然南韓去年10月和美國達成協議，確保南韓半導體關稅不會比半導體貿易量等於或大於南韓的國家不利，但問題是，鑒於台韓半導體業的激烈競爭，南韓是否能確保得到和台灣協議類似的條件。

專家認為，南韓的對美半導體投資遠落後台灣，可能會讓美國政府要求加碼投資。

