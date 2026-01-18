經部：台積不會變美積

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台積電（2330）全球擴張步調加速，引發市場對「美積電」及產業空洞化的疑慮。對此，經濟部昨（17）日在臉書發文指出，「台積電布局全球仍然是TaiwanSMC」，台積電先進製程領先全球，到2036年時先進製程占比仍然是台灣80%，美國20%。

經濟部指出，台灣公司在各國設廠是企業實力延伸，如同連鎖店在全球開分店。台積電應客戶需求赴中國、日本及美國設廠，也是基於全球供應鏈韌性的自然展現。

經濟部指出，數據顯示，台積電即便布局全球，先進製程仍領先世界，在2030年先進製程占比，台灣達85％，美國15％；預估到2036年，其先進製程產能占比，台灣80%，美國約20%。

台積電 先進製程 美國

延伸閱讀

AI供應鏈是美股2026五大風險之最 脆弱環節不只是台積電和ASML

傳南科嘉義再蓋4座先進封裝 台積電：以公開資訊為主

台積電進駐中油舊址 高市消新增後勁分隊

關稅談判+台積法說利多點火…台股創新高 法人喊衝37K

相關新聞

台美記憶體廠結盟…力積電銅鑼廠 585億賣美光

美國記憶體大廠美光與力積電昨（17）日共同宣布，雙方已簽署獨家意向書（LOI），美光將以總價18億美元（約新台幣585億...

晶片廠不赴美投資關稅100% 美商務部長點名台韓業者

美國商務部長盧特尼克16日說，南韓記憶體晶片製造商與目前沒在美國投資的台灣公司，若不承諾增加在美國本土的生產，可能將面臨...

力積電轉型AI鏈 拿到入場券

美國記憶體大廠美光將以18億美元收購力積電苗栗銅鑼P5晶圓廠，業界人士分析，此舉對力積電而言實為「一魚多吃」，不僅能獲得...

台積赴美大投資 韓產業、官方壓力爆表

隨著台灣透過台積電赴美大規模投資設廠來完成與美國關稅談判，南韓政府和半導體業開始日益擔心可能面臨美國政府壓力，要求三星和...

經部：台積不會變美積

台積電全球擴張步調加速，引發市場對「美積電」及產業空洞化的疑慮。對此，經濟部昨（17）日在臉書發文指出，「台積電布局全球...

大陸禁輝達 AI 晶片進口 FT：H200 關鍵零組件停產

英國金融時報引述兩名消息人士報導，由於大陸海關官員阻止新獲批准的輝達AI晶片進入中國，因此輝達H200晶片的印刷電路板（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。