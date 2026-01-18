經部：台積不會變美積

台積電（2330）全球擴張步調加速，引發市場對「美積電」及產業空洞化的疑慮。對此，經濟部昨（17）日在臉書發文指出，「台積電布局全球仍然是TaiwanSMC」，台積電先進製程領先全球，到2036年時先進製程占比仍然是台灣80%，美國20%。

經濟部指出，台灣公司在各國設廠是企業實力延伸，如同連鎖店在全球開分店。台積電應客戶需求赴中國、日本及美國設廠，也是基於全球供應鏈韌性的自然展現。

經濟部指出，數據顯示，台積電即便布局全球，先進製程仍領先世界，在2030年先進製程占比，台灣達85％，美國15％；預估到2036年，其先進製程產能占比，台灣80%，美國約20%。