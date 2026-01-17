力積電18億美元出售銅鑼廠給美光 黃崇仁致員工信強調：一個都不會裁

力積電與美光談判多時的銅鑼收購案，雙方今日簽署獨家意向書（Letter of Intent, LOI），由美光以總價18億美元現金收購力積電位於台灣苗栗縣銅鑼P5晶圓廠，美光同意與力積電建立DRAM後段先進封裝製程。雙方敲定協議後，力積電董事長黃崇仁特別致信給員工，強調此交易，不會裁撤任何一位員工。

雙方發布的新聞稿中，美光表示，收購力積電銅鑼廠包含一座現有300mm（12英吋）晶圓廠無塵室，面積約為30萬平方英尺，將進一步強化美光的定位，以因應全球對記憶體解決方案日益增長的需求。

美光全球營運執行副總裁Manish Bhatia 表示：「此次策略性收購現有前段製程無塵室，將與美光目前在台灣的營運互補，使我們提升產能，在需求持續超越供給的市場中，更好地服務客戶。銅鑼廠區與美光台中廠區相鄰，也將促進我們在台灣營運的整體綜效。」

這項交易預計將於今年第2季完成，並需在完成協議簽署及取得必要的監管核准後進行。交易完成後，美光將取得力積電銅鑼廠區P5晶圓廠的所有權，並將分階段導入設備，逐步提升DRAM產能；力積電則將於特定期間內轉移銅鑼的營運。美光預期，此收購案將自2027年下半年起，為其DRAM晶圓產能帶來顯著貢獻。

美光強調，此項收購與美光持續推動的全球擴產計畫相輔相成，展現美光積極投資以滿足客戶長期需求的決心。

相較力積電在這項交易，雖取得18億美元（約新台幣560億元）現金，也爭取美光與力積電在美光DRAM晶圓後段組裝製程（post-wafer assembly processing）的長期合作關係，並協助力積電精進其既有利基型DRAM產品線。

不過，公司原預估可分到美光未來在銅鑼廠生產先進製程生產的DDR5 DRAM希望落空，此協議對短期可挹注美光產能受益最大，力積電雖可從美光後續協助，跨及HBM或類HBM市場，但還得看美光臉色，交易還是遠不及直接分最搶手的DRAM來得更具長遠利益。

力積電因出售銅鑼廠，內部一度人心惶惶，擔心公司會縮減規模並裁員。為此，力積電董事長黃崇仁今日特別以電子郵件致信給員，強調此交易不會撤銷任何一位員工，所有在銅鑼廠的員工，全數留任。

由於美光只買廠房，因此力積電已裝置的設備，將全數移至新竹各廠。黃崇仁表示，未來力積電將瞄準AI供應鏈，重組原有三座12吋、二座8吋晶圓廠的生產資源，專注於AI應用所需的3D AI DRAM、WoW（Wafer on Wafer）、矽中介層（Interposer）、矽電容（IPD）、電源管理 IC（PMIC）及功率元件（GaN/MOSFET）等高附加價值晶圓代工產品，並逐步減少非AI相關的業務，順勢優化力積電的產品組合，以提升長期獲利能力。