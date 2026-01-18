四代工廠旺年會 談AI布局

科技業旺年會陸續登場，本周將有英業達（2356）、金寶（2312）、仁寶（2324）及和碩（4938）等代工大廠接連舉辦旺年會。由於代工大廠去年全面大啖AI伺服器紅利，因此預期市場將持續聚焦代工廠管理層在旺年會對外釋出的營運展望，檢視這波不斷成長的AI商機帶來的業績挹注。

英業達、金寶、仁寶及和碩將分別於20日、21日、22日、23日接力在南港展覽館舉行旺年會。其中，20日舉行旺年會的英業達，預計集團會長葉國一、董事長葉力誠等管理層都將出席。

英業達去年全年合併營收達6,911.69億元、年成長6.9％，創歷史新高，12月合併營收月成長23.4％至643.50億元，寫歷史單月第三高，顯示去年在GB200、GB300等L6、L10的AI伺服器營運表現相當亮眼。法人預期，英業達今年除L6業務將持續暢旺之外，L10業務有望重新擴大，使營收規模再度成長。

接著是金寶、仁寶將分別在21、22日舉行旺年會。近期金寶股價飆漲，未來營運表現備受關注，屆時金寶將有望釋出後續產品布局概況，仁寶則聚焦在AI伺服器接單表現是否還有成長空間。

和碩23日舉行尾牙，其2025年合併營收1.12兆元、年減0.7％，表現遜於其他大型代工廠，主因AI伺服器業務尚未對其業績形成明顯助益。外界關注2026年AI伺服器業務，及機器人、低軌衛星等發展。