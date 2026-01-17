AI治理、人形機器人元年！2025年度十大科技話題

AI治理、人型機器人元年

2025年，科技不再是遙遠的實驗室神話，而是全面滲透日常生活的引爆點；就算你自認是科技小白，也很難完全置身事外。從口袋裡的AI眼鏡、路上的智慧電動車，到工廠產線的人形機器人，人工智慧正以前所未有的速度，替世界裝上新的大腦與四肢，改寫的不只是個人生活，更牽動產業競局與國家戰略的每一條神經。

究竟哪些趨勢將主導未來一年的走向？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測近一年的網路聲量與關鍵轉折討論，盤點年度十大科技話題。從地緣政治下的「晶片戰爭」牽動全球供應鏈，到AI模型「霸權之爭」網路討論度竟然破百萬筆，再到EU AI Act（歐盟人工智慧法案）啟動合規時代，讓「會做事的AI」同步面臨「要交代的AI」。更值得注意的是，「人形機器人」以黑馬之姿衝上話題熱榜，預告一個由實體AI驅動、軟硬整合加速落地的新時代正在逼近。

No.10 AI智慧眼鏡大躍進

2025年，台灣迎來首款MIT（台灣製造）的AI智慧眼鏡，HTC宏達電於8月14日正式推出「VIVE Eagle AI GLASSES」，主打極簡時尚設計，並支援Google Gemini、OpenAI GPT等大型語言模型，讓AI助理能直接融入日常穿戴裝置。新品上市後話題迅速延燒，聲量於隔日（15日）達到高峰，共累積1,922筆討論。網友表示，「紅姐（王雪紅）厲害」、「加油宏達電」；但也有人認為，「這肯定是曇花一現」、「又來割韭菜」。

視線轉向國際市場，科技巨頭Google於12月宣布將推出兩款AI智慧眼鏡，首批產品預計於2026年問世。Google不僅攜手硬體策略聯盟，更強調以Gemini AI串聯整體生態系的優勢，劍指Meta智慧眼鏡的市場版圖。

No.9 美中電動車大戰

2025年美中電動車大戰，已不再只是比拚車款外型或單一性能指標，而是全面較量誰能同時做到價格夠低、充電夠快、量產規模夠大，真正打進全球主流市場。這場競爭橫跨關稅戰、AI、能源、供應鏈與基礎建設等多個層面，儼然成為一場結合產業布局與國力角力的綜合戰。

關稅戰升溫，美國對中國電動車與零組件加徵高額關稅，中國以報復性措施回應，雙方互設貿易壁壘，衝擊全球電動車價格與流通。 能源方面，美中車廠持續突破充電技術限制，積極推進快充與高壓架構，縮短充電時間，降低使用門檻。 AI成為提升自駕、智慧座艙與能源管理的核心競爭力，美國企業主打軟體生態與晶片優勢，中國則憑藉龐大數據量與本土AI演算法快速追趕。 供應鏈上，美國加速推動「去中化」，深化與盟國合作，確保關鍵原料與零組件安全；中國則透過國產化與垂直整合，降低對外依賴，同時積極布局海外市場。 基礎建設方面，美中皆大舉投資充電樁、智慧道路與能源網絡，爭奪未來電動車全面普及的主導權。

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》觀測，相關討論中以關稅戰聲量最高，占整體近49%。美中關稅戰影響擴及全球市場，4月傳出歐盟正與中方討論中國電動車關稅替代方案，對中國電動車大廠比亞迪未來銷歐有利，但對美國電動車大廠特斯拉不利。網友表示，「特斯拉顧人怨了」、「歐洲知道繼續保護也沒意義，只會讓汽車業越來越沒競力」。

No.8 太空與低軌衛星

馬斯克的SpaceX在2025年持續推進星艦（Starship）試飛計畫，進行了5次升空測試，過程中也出現解體、失聯等挫折；外媒於12月起陸續報導SpaceX可能將於2026年啟動IPO，馬斯克也於X回應相關貼文，被解讀為對報導的認同；若IPO成真，市場推估募資規模可能達數百億美元、估值上看兆美元等級，有機會挑戰史上最大規模IPO。

2025年對台灣太空與低軌衛星產業而言，是極具指標性的一年。台灣首個自製衛星星系「福衛八號」邁入實際部署階段，第一顆「齊柏林衛星」11月29日在美國順利升空，引發國人高度關注，當天也成為聲量最高點，累積8,459筆。另一個聲量高點為10月7日「齊柏林衛星」啟程運送至美國前的典禮上，總統賴清德表示，這顆衛星就像已故的導演齊柏林，透過鏡頭讓世界「看見台灣」，期許「齊柏林衛星」未來會讓齊導演的關懷飛得更高、看得更廣，繼續守護臺灣、觀照世界。回顧台灣太空發展，2017年成功升空並運作至今的「福衛五號」，是台灣第一顆完全自製的衛星；而「福衛八號」則是台灣首個自製的衛星「星系」，全系列共規劃8顆衛星，將採逐年製造、分批升空。

No.7 記憶體漲價 全球供需緊張

2025年記憶體市場的網路聲量與實際價格走勢同步呈現上升趨勢，背後反映的是全球半導體產業結構性變化與需求快速擴張。隨著AI應用持續升溫，高階、毛利較高的記憶體產品需求明顯湧現，促使記憶體大廠重新調整產品策略。美光科技12月3日宣布，將逐步退出消費者記憶體業務，轉而把資源集中投入AI資料中心所需的先進記憶體晶片。

（延伸閱讀：記憶體變黃金？半年翻2到3倍！AI拉高需求搶民生產能 筆電、手機看漲）

這項決策正值全球記憶體供應鏈吃緊之際，從電腦與智慧型手機使用的動態隨機存取記憶體（DRAM），到AI資料中心大量採用的高頻寬記憶體（HBM），供應皆面臨壓力。再加上地緣政治風險、關稅政策調整與原物料成本上升等外部因素交織影響，使供應鏈緊張情勢加劇，進一步推升價格；AI基礎建設熱潮，成為引發全球記憶體供不應求的關鍵推力。

No.6 AI伺服器與機櫃革命

2024年底，輝達執行長黃仁勳提出「主權AI」概念，強調各國需掌握自有的AI算力與基礎設施，這項主張不僅獲得科技巨頭響應，也逐步延伸至各國政府層級。進一步推升全球對AI基礎建設的需求，帶動AI伺服器相關討論熱度攀升。

2025年5月19日，台北國際電腦展前的主題演講，黃仁勳宣布將與鴻海、國科會、台積電合作，為台灣打造AI基礎建設，並揭露與多家台灣科技大廠的深度合作計畫。這波討論不僅反映產業界對新技術的高度關注，也顯示全球AI伺服器供應鏈重心正持續向台灣集中。

輝達作為AI GPU與運算架構的領導者，持續推動核心技術升級，並帶動上中下游供應鏈如台積電（晶圓代工）、鴻海（組裝與系統整合）、廣達（伺服器製造）等台灣科技大廠同步成長。這些台灣科技大廠不僅在硬體設計、製造與整合上具備全球競爭力，也持續投入AI伺服器專用機櫃、液冷散熱與模組化設計等新興技術，進一步鞏固其在全球AI基礎設施市場中的領導地位。

（延伸閱讀：AI需求大爆發！劉揚偉開創鴻海AI帝國 獲頒「最具網路好評影響力企業領袖」）

No.5 防駭客攻擊 資安升級成顯學

台灣身處第一島鏈的關鍵防線，不只要面對中國的軍事威脅，在網路世界裡，也早已站上全球資安風險的最前線。國安局指出，2025年中國對台發動的網路攻擊每日高達263萬次，比2024年成長6%，其中又以能源、緊急救援及醫療院所等關鍵基礎設施的攻擊增幅最為明顯。

在資安壓力持續升高的情況下，總統賴清德於4月公布「國家資通安全戰略2025」，並訂定「國家資通安全發展方案」，明確提出三大方向，包括強化全社會資安防禦韌性、培育完整的資安產業生態系，以及因應新興科技威脅、建構前瞻防禦技術。12月，刑事局表示，小紅書經國家安全局進行資安檢測後，15項檢測指標全數未通過；同時，該平台自2024年至2025年底已涉入1,706件詐騙案件，累計財損超過2億4,768萬元，因此內政部對小紅書實施為期一年的流量速度限制措施，消息一出立刻引發大量網友討論，「FB的一頁式詐騙也不少，很多老人都被騙了」、「小紅書不願配合監管，對違規視若無睹，封鎖剛好而已」，12月5日累積7,200筆聲量，形成一波聲量高峰。

No.4 人形機器人元年

有了人形機器人，未來人類還需要養寵物嗎？2025年被譽為「人形機器人元年」，主要是因為全球科技產業在這一年迎來了人形機器人技術的重大突破與商業化應用的關鍵時刻。隨著生成式AI技術持續成熟，產業焦點正逐步從「算力競賽」轉向「實體應用」，機器人被視為AI的下一個重要出口。以特斯拉人形機器人Optimus與NVIDIA推出的機器人平台為代表，全球科技大廠正加速推動AI走進真實世界，過去僅存於實驗室或展覽場合的人形機器人，開始大規模進入工廠。

聲量最高點落在3月19日，輝達執行長黃仁勳在GTC大會發表專題演說，會中宣布AI晶片最新進展，並與外型酷似瓦力的人型機器人Blue互動，引起觀眾歡呼。有網友表示，「以後應該沒人想養寵物了，改養機器人，聽話又會做事還會照顧人，也不會死，沒有離別傷心之情」、「我去哪裡可領光劍，展開我的絕地人生？」

No.3 NVIDIA台灣總部選定北士科

2025年，NVIDIA台灣總部的設立過程，成了一場全民關注的產業大戲。消息剛傳出時，各種選址版本滿天飛，甚至1月傳出台北一殯舊址，引發輿論沸騰。

5月19日，答案終於揭曉。輝達執行長黃仁勳親自宣布，將在北投士林科技園區設立亞太區總部，消息一出立刻引爆討論，相關聲量累積達1萬7,414筆。不過，選址拍板並未代表一切塵埃落定，後續土地所有權、合約條款的爭議，進度一度卡關。

在協調過程中，各縣市長紛紛向輝達伸出橄欖枝，力邀設點；同時，市場也傳出輝達可能因土地問題，轉而評估前往印度設立據點的消息，讓產業界與輿論神經緊繃。直到中央與地方政府積極介入、多方協調後，相關爭議才逐步化解，最終在10月底台北市長蔣萬安宣布輝達確定落腳北士科，為台灣AI產業發展注入一劑強心針。

No.2 全球晶片戰

2025年，全球半導體產業持續籠罩在美中科技戰與各國政策博弈之下，晶片禁令成為國際關注的核心議題。美國先是針對中國實施高階半導體出口管制，進一步加強對AI晶片與先進製程設備的限制，隨後又宣布對進口晶片課徵高額關稅，並對中國及部分亞洲國家加嚴審查，全球供應鏈緊張情勢再度升溫。

在這場晶片戰中，身為全球晶片重鎮的台灣自然成為焦點，而相關聲量的兩大高峰，都與台積電加碼投資美國有關。3月，台積電董事長魏哲家在白宮與美國總統川普共同召開記者會，宣布台積電將在美國加碼投資1,000億美元，消息於3月4日累積近4萬筆聲量。緊接著在3月6日，魏哲家再與總統賴清德舉行記者會，對外進一步說明美國設廠與投資布局，試圖回應外界疑慮、穩定市場信心。

（延伸閱讀：台積電變「美積電」？加碼1000億美元 川普大讚魏哲家、終止烏克蘭軍援、賴清德、魏哲家直播談「台積電擴大對美投資」 三大重點一文了解）

8月7日，川普再度拋出台積電投資金額提高至2,000億美元的說法，聲量隨即突破4萬8千筆，引發網友熱議與情緒反彈，不少人直言「乾脆把台灣併入美國一個州裡面吧」，也有人喊話「乾脆抵制出貨給美國，各國都搶著要晶片，何必拿錢去塞川普？」顯示晶片戰火不僅是產業議題，也持續牽動台灣社會的敏感神經。

No.1 生成式AI三強爭霸

生成式AI產業從「單一領先」轉為「三大陣營對決、外加攪局者快速追趕」。在美國晶片管制與算力壓力下，中國新創DeepSeek以開源與低成本策略突圍，並於1月20日發布推理模型DeepSeek-R1，官方指出其在數學、程式碼與推理任務的表現可對標OpenAI的o1系列，消息迅速引發全球關注，1月28日達到討論高峰，網路聲量累積近10萬筆。

xAI也加入戰局，2月18日發表Grok 3，馬斯克高調形容為「地球上最聰明的AI」，讓美國聊天機器人市場競爭更白熱化；進入下半年，Grok再以「夥伴模式（Companion Mode）」推動娛樂化互動，推出3D虛擬角色Ani與Rudi（含語音互動與好感度等設計），再度帶起話題熱潮。

面對競爭加速，OpenAI與Google的戰略核心，將是持續推進新一代模型與「代理式AI」（AI Agent）的能力；這場競賽的焦點，正讓生成式AI從「能回答問題」的聊天機器人，全面升級為「能代辦任務」的智慧助理，產業戰局將提升至全新維度。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年1月1日至2025年12月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

